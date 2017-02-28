В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту

Более 350 спортсменов из 12 регионов страны будут бороться за звание лучших на Первенстве России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту и Всероссийских соревнованиях на Кубок Министра МЧС России, которые пройдут 1 и 2 марта в зимнем манеже пожарно-спасательного спорта Рязанской области (Южный промузел строение 6 Б). Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, участие в состязаниях принимают спортсмены, которые стали лучшими на предварительных этапах соревнований. Кроме того, за первые места поборются 12 команд специальных управлений федеральной противопожарной службы.

Участникам предстоит максимально быстро и слаженно выполнить подъем по штурмовой и трехколенной лестницам, а также преодолеть полосу препятствий.

Торжественное открытие состоится 1 марта в 13.00 в манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области.