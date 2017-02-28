Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега

Сайт администрации города сообщает, что в ночь с 27 на 28 февраля в уборке города были задействованы 63 единицы спецтехники.

Снег вывозили с улицы Есенина, улиц и площадей Ленина и Соборной, площади Театральной, Первомайского проспекта.

Сегодня в уборке задействованы 5 тракторов, 3 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города. Проезжую часть дорог обрабатывают пескосоляной смесью.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 124 601 кубометр снега.