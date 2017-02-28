В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду

Сайт администрации города сообщает, что сегодня, из-за работ на водопроводе до 16.00 отключена холодная вода по следующим адресам:

ул. Машиностроителей, д. 2/6, д. 4, д. 4а, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 8, д. 10, д. 3, д. 5, д. 7

ул. Маяковского, д. 1/7, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 2/6, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 10, д. 8/1

ул. Горького, д. 1

ул. Колхозная, д. 1/3, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5

ул. Есенина, д. 59/12, д. 61/13, д. 57

ул. Зубковой, д. 1, д. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 4а, д. 4, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6а, д. 10а, д. 10б, д. 10в, д. 16 корп. 1, д. 16 корп. 3

ул. Советской Армии, д. 2, д. 4;

Кроме того, с 13.00 до 15.30 холодной воды не будет в домах по следующим адресам:

ул. Новоселов, д. 10, д. 12, д. 14/16

ул. Советской Армии, д. с 18 по 28/7

ул. Зубковой, д. 6 корп. 1.