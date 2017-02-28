В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»

Он сегодня ночью сбил пешехода и скрылся с места аварии

28 февраля в 0 часов 50 минут в Шиловском районе на 286-м километре автодороги М-5 «Урал» неустановленная на данный момент автомашина серебристого цвета совершила наезд на переходящего дорогу вне пешеходного перехода мужчину и скрылась с места ДТП в сторону Рязани.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Личность его устанавливается.

Его приметы: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, славянской внешности, рост 170-175 сантиметров, волосы русые короткие.

Был одет: черная куртка, футболка красного цвета, брюки черного цвета, резиновые сапоги зеленого цвета.

Автомашина, предположительно «Лада Приора», с характерными механическими повреждения с места ДТП скрылась. Приняты меры для установления личности водителя этого автомобиля.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по факту данного происшествия, сообщить в Дежурную часть Шиловского района по телефону: 8 (49136) 2-13-45.

Кроме того, за минувшие сутки в ДТП на дорогах в области три человека получили травмы. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД задержали четырех нетрезвых водителей и выявили 1432 нарушения правил дорожного движения.

В области произошло еще 38 ДТП, в которых автовладельцам причинен только материальный ущерб, сообщается на сайте регионального УМВД России.