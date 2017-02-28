Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 13:16
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Здоровье
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Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области на прошлой неделе были ниже эпидемического порога на 57 процентов. В Рязани уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 59,8 процента. Специалисты обследовали 29 человек, у одного из них обнаружили вирус гриппа А(H3N2).

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики вирусных инфекций, пользоваться защитными масками, проводить витаминопрофилактику, правильно питаться, вести здоровый образ жизни.

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09:36
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№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
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