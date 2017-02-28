Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области на прошлой неделе были ниже эпидемического порога на 57 процентов. В Рязани уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 59,8 процента. Специалисты обследовали 29 человек, у одного из них обнаружили вирус гриппа А(H3N2).

Специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики вирусных инфекций, пользоваться защитными масками, проводить витаминопрофилактику, правильно питаться, вести здоровый образ жизни.