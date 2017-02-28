В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией

«Круглый стол» прошел в рязанском Доме печати. Участие в нем приняли председатель общественного Совета при УМВД России по области Виктор Дрейлих, председатель Рязанского регионального отделения Союза журналистов России Галина Зайцева, начальник управления по работе с личным составом УМВД России по области Виктор Берсенев, врио руководителя пресс-службы регионального ведомства Татьяна Шпортун, представители управления участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, управления по вопросам миграции, управления по контролю за оборотом наркотиков, информцентра УМВД России по области.

Участники рассказали об особенностях работы некоторых служб полиции и поделились служебными успехами за прошлый год. Так, на «круглом столе» присутствовали представители сразу двух ведомств, вошедших в прошлом году в структуру УМВД. Начальник управления по вопросам миграции Алексей Ребров рассказал, что в минувшем году на миграционный учет в регионе поставили 74 623 граждан. Как рассказал Ребров, с каждым мигрантом проводится большая работа, в которой задействованы не только сотрудники управления по вопросам миграции, но и других служб, в частности, управления участковых уполномоченных полиции. «Благодаря взаимодействию и профилактической работе удалось снизить число преступлений, совершаемых мигрантами», - подчеркнул Ребров. Он также отметил, что в настоящее время активно используются новые методы в работе, касающиеся предоставления госуслуг гражданам России и иностранцам.

Заместитель руководителя управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области Владимир Корольков рассказал, что за прошлый год сотрудники полиции выявили 1202 наркопреступления, в том числе 965 тяжких и особо тяжких. Изъяли более 233 килограммов наркотических веществ. По его словам, в структуре наркорынка региона изменений не произошло. Распространители вредного зелья чаще всего передают товар заказчикам бесконтактными способами, используя систему «закладок».

Участники «круглого стола» обсудили возможности дальнейшего взаимодействия в работе и договорились о проведении нового диалога с участием специалистов различных служб полиции.