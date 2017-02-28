65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии

В хозяйствах области продолжается приобретение минеральных удобрений и семян недостающих сельскохозяйственных культур, подработка семян зерновых культур и доведение их до посевных кондиций.

На сегодня под урожай 2017 года приобретено 65 тысяч тонн минеральных удобрений, в том числе 44,6 тысяч тонн аммиачной селитры, 20,4 тысяч тонн сложных и калийных удобрений.

Состояние озимых – удовлетворительное, сообщается на сайте регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.