Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском

Очередной цикл лекций в картинной галерее "Виктор Иванов и земля Рязанская" будет посвящен русскому ученому, основателю современной космонавтики и ракетной техники К.Э. Циолковскому. В этом году отмечается 160-летие со дня его рождения. Лектор: Рудольф Янович Подоль – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии РГУ им. С.А.Есенина.

Расписание лекций

2 марта – 19:00. Лекция 1. "Земля Рязанская – колыбель философии русского космизма"

9 марта – 19:00. Лекция 2. "К.Э. Циолковский: идеи космического мировидения"

Вход свободный. Адрес галереи: Первомайский проспект, 14.