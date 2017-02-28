На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева

Областная общественно-политическая газета
17:30 МСК
Вторник
28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьНа рязанской сцене прозвучат хиты Муслима МагомаеваВ чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапаРязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрииРязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомВ Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудитьсяПобедителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»Ничья принесла «Ново-Рязанской ТЭЦ» победу в региональной Народной футбольной лиге В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело Ночью в Рязани горел строительный вагончик Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойВ Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 14:32
Просмотров: 127
Культура
Версия для печати

На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева

На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева

4 марта в 18.00 в областном музыкальном театре их исполнит президент и руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе. Сольный проект «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» – дань уважения и восхищения творчеством легендарного исполнителя и новое прочтение известнейших хитов эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева.

Давид Гвинианидзе (баритон) – неоднократный победитель международных конкурсов и фестивалей, кавалер золотой медали «За меценатство». Его творчество отмечено государственными наградами России: грамотами Министерства культуры РФ и Президента РФ «За популяризацию российского искусства». Артист обладает эффектной внешностью, необыкновенным магнетизмом и сильным голосом. Каждое исполненное им произведение – это маленький спектакль, который поражает изысканностью и артистизмом.

В исполнении Давида Гвенианидзе прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные неаполитанские песни, а также хиты эстрады, составлявшие основу программ великого певца.

Партию фортепиано на концерте исполнит Станислав Серебрянников – лауреат международных конкурсов (главный концертмейстер Фонда «Таланты мира»).

Цена билетов: 500 - 700 руб. Билеты в кассе театра 8(4912) 45-81-13.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
17:07
Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов
16:06
В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело
16:05
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
16:02
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»
15:47
В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»
15:33
Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур
15:17
Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
15:15
В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
14:51
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
14:37
Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»
14:35
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
14:32
На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева
14:15
Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском
13:30
65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
13:19
В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией
13:16
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной
12:39
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь
12:05
В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
10:18
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду
10:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега
10:08
В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту
09:45
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
09:36
Ничья принесла «Ново-Рязанской ТЭЦ» победу в региональной Народной футбольной лиге
09:21
Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги
09:15
Ночью в Рязани горел строительный вагончик
09:06
В двух рязанских поселках для многодетных семей прокладывают газопровод
09:00
Рязанцы могут помочь певице из Сасова Татьяне Тураевой победить в музыкальном конкурсе «Народный махор»
19:34
Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров: «В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь»
19:20
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Наши предложения получают поддержку, если мы доказываем свою правоту»
18:24
Житель Московской области незаконно поохотился в Рязанской области
Вся лента новостей
№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Возможности развития
«Новые проекты для роста» – так сформулирована основная тема Российского инвестиционного форума в Сочи
Городские преобразования
В областном центре планируется открыть новые пункты участковых полиции и комплексно развивать новые микрорайоны
Уверенный взгляд в будущее
Делегация Рязанской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме
Глава рязанского региона Николай Любимов прокомментировал итоги первого дня работы Российского инвестиционного форума
В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru