На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева

4 марта в 18.00 в областном музыкальном театре их исполнит президент и руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе. Сольный проект «Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов» – дань уважения и восхищения творчеством легендарного исполнителя и новое прочтение известнейших хитов эстрады, которые входили в репертуар Муслима Магомаева.

Давид Гвинианидзе (баритон) – неоднократный победитель международных конкурсов и фестивалей, кавалер золотой медали «За меценатство». Его творчество отмечено государственными наградами России: грамотами Министерства культуры РФ и Президента РФ «За популяризацию российского искусства». Артист обладает эффектной внешностью, необыкновенным магнетизмом и сильным голосом. Каждое исполненное им произведение – это маленький спектакль, который поражает изысканностью и артистизмом.

В исполнении Давида Гвенианидзе прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, русские народные и популярные неаполитанские песни, а также хиты эстрады, составлявшие основу программ великого певца.

Партию фортепиано на концерте исполнит Станислав Серебрянников – лауреат международных конкурсов (главный концертмейстер Фонда «Таланты мира»).

Цена билетов: 500 - 700 руб. Билеты в кассе театра 8(4912) 45-81-13.