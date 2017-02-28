В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа

В 1/8 финала 4 марта в Рязани, в СК «Арена-Атрон», состоятся матчи «Вятич» – «РФ МУ МВД», «Квандо» – «ДЮСШ Фаворит», «Экология дома» – «Ухолово» и «Автоимпорт» – «ССК Сотницыно», в ФСК «Александр Невский»: «Спартак-Фан» – «Юность» и «Александро- Невский» – «АМКА», в Сасове, в ФСК «Планета спорта»: «Планета спорта» – «Юнион» и «СЛУГА» – «Доступное жилье».

5 марта в СК «Арена-Атрон» будут проведены поединки 1/4 финала.