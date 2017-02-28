Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»

В матче заключительного тура дружина из Касимова на льду сасовского Дворца «Планета спорта» легко переиграла местную команду «Сасово» – 13:1. Сергей Баранов забросил в ворота соперников семь шайб и отдал результативную передачу. В итоге форвард стал лидером среди снайперов, ассистентов и бомбардиров: на его счету – 38 заброшенных шайб, 20 результативных передач и 58 набранных очков.

Вторым финишировал «Автоимпорт», победивший «Державу» – 4:2. В пятый раз команда регионального представителя НХЛ в Рязанской области Олега Смирнова становится второй в «регулярке». Третьей финишировала «Империя», добившаяся убедительного перевеса – 7:0 – в матче против хоккеистов из поселка Лесной. У победителей хет-трик удался Олегу Кондрашову. Четвертыми стали динамовцы, со счетом 3:1 переигравшие ХК «Рыбное». Пятого результата добилась «Шкода-Рязань», сыгравшая вничью – 3:3 – с «Энергией». Порадовало «Здоровье», у которого травму получил голкипер – место на последнем рубеже пришлось занять номинальному защитнику Алексею Бушеву: дебют прошел на «ура» – благодаря отменной игре новоиспеченного вратаря «Здоровье» добилось победы над «Витязем» (7:3) и заняло восьмое место в турнирной таблице. На седьмую позицию взлетел «Сокол», одержавший верх над ХК «Дядьково» – 13:1. «Рязань-ВДВ» с большим трудом одолела команду «Сталькомплект» – 3:1.

Сегодня, 28 февраля, в 1/8 финала в Рязани, на тренировочной арене Дворца спорта «Олимпийский», встретятся «Держава» и «ВДВ-Рязань» (начало – в 22 часа 15 минут), 1 марта состоятся две игры – в 21.00 скрестят клюшки «Шкода-Рязань» и «Сталькомплект», в 23.45 – «Здоровье» и «Энергия», спустя два дня на главной арене сыграют «Сокол» и «Витязь» (23.30). 4 марта также на главной арене «Олимпийского» встретятся ХК «Рыбное» и ХК «Сасово» (22.45), на следующий день – «Дядьково» и «Лесной» (22.30).