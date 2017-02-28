Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»

Об этом заявил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Николай Любимов, комментируя ИТАР-ТАСС работу по взаимодействию с компанией «Чароен Покфанд Групп», отметил, что инвестор ознакомился с предложениями Рязанского региона по земельным участкам и в настоящее время находится в процессе принятия окончательного решения по всем проблемным финансовым и инфраструктурным вопросам для того, чтобы начать приобретение земель.

Реализация инвестпроекта по строительству в Рязанской области молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни, – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области