В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани

На празднование 78-летия учреждения культуры съедутся музыканты и певцы, чей творческий путь начался в Рязанской области. Это выпускники музыкальных школ региона, а также музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых. В частности, композитор Леонид Еремин, выпускник колледжа и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, впервые исполнит на местной сцене свои произведения. Об этом рассказала директор филармонии Галина Соколова на брифинге, посвященном главным концертам весны.

Почетными гостями и участниками торжества станут лауреаты международных конкурсов, которые неоднократно выступали в филармонии. Среди них пианист Антон Белоусов, скрипачка, солистка Санкт-Петербургского Дома Музыки Полина Борисова и солистка Государственной академической хоровой капеллы Екатерина Рождествина. В программе праздника – произведения П. И. Чайковского, Дж. Верди, С. В. Рахманинова и других композиторов.

«День рождения филармонии» пройдет 4 марта, начало концерта в 17:00. Специально для групп педагогов и учеников музыкальных учебных заведений стоимость билетов – по 200 и 300 рублей.