Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться

В областном центре сегодня живет более 160 тысяч пенсионеров

Объединяющая представителей старшего поколения Рязанская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов отметила тридцатилетие со дня основания.

Торжества по этому случаю состоялись в Доме общественных организаций с участием представителей региональных и городских органов власти. Председатель городской организации ветеранов Валерий Конопацкий подчеркнул, что в городе сегодня насчитывается более 160 тысяч пенсионеров, 60 процентов из них продолжают трудиться, в том числе и в общественных организациях. Прозвучало немало имен людей, стоявших у истоков организации, которая взяла на себя заботу о пенсионерах, ветеранах, помогала им адаптироваться в трудной жизненной ситуации, организовывала их быт и отдых.

И сегодня немало вопросов приходится решать ветеранским организациям, но главная задача прежняя – социальная защита ветеранов, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Как было сказано, наиболее активно ведется эта работа в Московском районе, где председатель совета ветеранов – Александра Репченкова. Но и в других местных организациях с поставленной задачей справляются.

С 30-летием городской организации ветеранов собравшихся поздравили депутат областной Думы Татьяна Гусева, представитель регионального министерства территориальных образований и общественных объединений Наталья Рубина, руководители других общественных организаций. Для участников собрания был дан праздничный концерт.