Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур

Сбор лесосеменного сырья завершен. Собранный материал обрабатывается. По информации министерства природопользования региона, в осенне-зимний заготовительный период арендаторами лесных участков на территории лесов Рязанской области заготовлено около 26 тонн шишек сосны обыкновенной и 1 тонна желудей дуба черешчатого, желуди отнесены к 1 классу качества. Заготовленные семена лесных растений используются арендаторами для высева в лесных питомниках и выращивания посадочного материала.

В настоящее время три арендатора лесных участков области перешли на систему выращивания сеянцев в теплицах, что позволяет увеличить выход посадочного материала, улучшить его качество и сократить срок выращивания. Ожидается, что к осеннему лесовосстановительному сезону 2017 года в теплицах дополнительно вырастет до стандартных размеров еще 1,5 миллиона сеянцев.

На сегодняшний день посевной материал перерабатывается на шишкосушилках региона. Получено более 70 килограммов семян сосны обыкновенной. Остается переработать около 15 тонн. После переработки пробы будут направлены на анализ в Тамбовскую лесосеменную станцию для определения класса качества.

Весной этого года полученные семена будут высеяны в питомниках, а через два года выращенные сеянцы посадят на подготовленном участке в лесу.