В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»

Первая ярмарка абонементов на серии концертов 79-го сезона уже состоялась. По традиции там можно сформировать культурные планы на будущий год и получить общую скидку на концерты одной тематики. По словам директора филармонии Галины Соколовой, новый сезон будет включать много сюрпризов для зрителей.

В рамках абонемента Just Jazz состоится вечер «Магия Nirvana. Искусство The Beatles. Волшебство Queen», где джазовые музыканты представят свое видение легендарных рок-композиций. Отдельный абонемент посвящен выступлениям молодежного театра «Предел» из Скопина, который специализируется на инсценировках древних русских обычаев. А на концерте «Кармина Бурана» с участием Губернаторского камерного хора «Русский партес» из Твери зрителей ожидает настоящее световое шоу, отметила Галина Николаевна.

Ранняя продажа абонементов на сезон 2017/2018 открылась в Рязанской области одновременно со Свердловской, Белгородской, Омской, Оренбургской, Приморской и Ростовской. Ближайшие ярмарки будут проходить в конце каждого месяца, и на них можно будет ознакомиться с 20 абонементными циклами. Также у рязанцев впервые появляется возможность приобрести абонементы онлайн.