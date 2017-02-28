Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»

Николай Любимов ответил на ряд вопросов, касающихся перспектив развития территорий муниципальных образований, развития социальной инфраструктуры. В числе приоритетных задач в сфере здравоохранения Николай Любимов назвал продолжение работы по строительству БСМП в областном центре.«Эта больница необходима Рязани, – сказал глава Рязанского региона. – Кроме того, должны быть построены два ФАПа в районах области – в селах Вакино Рыбновского района и Алексеевка Сараевского района».

По словам Николая Любимова, в этом году обязательно продолжится строительство школ: в микрорайоне ДПР-5 г. Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района на 132 места. «Очень важно, что программа продолжается, несмотря на то, что бюджет и федеральный, и региональный нелегкий, – сказал Николай Любимов. – Строительство новых школ остается в приоритете, и мы будем следовать этой линии и в следующем году». Как отметил глава Рязанского региона, в 2017 году планируется строительство школьных футбольных площадок, а также ремонт шести сельских клубов.

Предстоит еще во многом разобраться: насколько позитивно оценивают люди состояние здравоохранения в регионе, как в целом относятся к состоянию социальной сферы, спорту, культуре, уровню соцобслуживания, – подчеркнул Николай Любимов. – Это – предмет моего более пристального знакомства. Самое главное, хочу узнать обо всем этом с точки зрения населения региона.

Делегация Рязанской области во главе с врио губернатора региона Николаем Любимовым принимает участие в мероприятиях программы второго дня Российского инвестиционного форума в Сочи.

Главным мероприятием второго дня Форума, в котором Николай Любимов принял участие, является совещание по вопросам межбюджетных отношений под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Источник: сайт правительства Рязанской области