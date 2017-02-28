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Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 16:05
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Экономика
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Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста

Автор фото: Димитрий Соколов | Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Фото: Димитрий Соколов.

В области проходит марафон ярмарки вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

В Рязани целые толпы посетителей ярмарки вливаются в фойе Муниципального культурного центра. Специалисты службы занятости на входе помогают им заполнить резюме. Даже если удача сегодня не улыбнется, запрос на работу поступит в службу занятости. По результатам предыдущей ярмарки 35 процентов граждан, оставивших резюме, нашли работу в течение месяца.

Особым спросом пользуется информационный киоск Центра занятости – вся карта вакансий по резюме в режиме реального времени.

Но никакая информация не заменит близкого контакта с работодателем. Около 25 организаций Рязани объявили о 45 вакансиях. Средняя заработная плата – 17 тысяч рублей, квалифицированный труд ценится дороже.

В областном центре занятости уверены, что работа с выездом в соседние муниципальные образования будет приобретать у рязанцев популярность. Не случайно на ярмарку приглашали организации из Рязанского, Рыбновского, Спасского и Старожиловского районов.

 Мы видим растущую трудовую мобильность населения, – комментирует министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская. – Люди, в том числе пенсионеры, ездят на работу в районы, а живут в Рязани. Для них главным фактором становятся не расстояния, а стабильная зарплата и условия труда. Сегодняшняя ярмарка представила вакансии с учетом возрастных особенностей населения – меньше доля физического труда, больше запрос на опыт и квалификацию. Социологические опросы показывают, что большинство граждан хотели бы продолжить трудовою деятельность и по достижении пенсионного возраста. Надеемся, что наши ярмарки вакансий удовлетворят их запросы.

На ярмарке награждали лучших работников кадровых служб. По результатам конкурса прошлого года победителями стали ОАО «Завод точного литья» и городская клиническая больница №11.

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№ 35 (5322) от
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