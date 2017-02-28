В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело

Директора общества с ограниченной ответственностью «Скопинский силикатный завод» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам), сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

По данным следствия, с октября прошлого по февраль этого года директор завода, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, осуществлял платежи на сумму более 2,6 миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов, а также другие способы сокрытия имущества завода.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС и УМВД России по Рязанской области. Ведется следствие, в ходе которого будут установлены обстоятельства преступления и приняты меры по возмещению ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации.