Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов

Как сообщает сайт администрации города, в Рязани продолжается цикл акций Экологического рязанского альянса по раздельному сбору отходов. Главная задача проекта – продемонстрировать рязанцам, что идея раздельного сбора отходов востребована в городе.

Акции проходят каждую субботу с 10.00 до 12.00:

- первая суббота месяца – у ТЦ "Барс на Есенина" (ул. Есенина, д. 13г);

- вторая суббота месяца – перед магазином "Сорока", напротив РГРТУ (ул. Гагарина, д. 72);

- третья суббота месяца – перед арт-клубом "Планетарий" (Московское шоссе, д. 49);

- четвертая суббота месяца – в районе "Дашково-Песочня" на ООТ "Городская больница №11" у магазина "Сорока" (ул. Новоселов, д. 26 б).