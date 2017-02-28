Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза

Как сообщается в пресс-релизе регионального отделения Общероссийского народного фронта, Дума Спасского района, рассмотрев ходатайство трудового коллектива Троицкой средней общеобразовательной школы, решила присвоить школе имя Героя Советского Союза Алексея Юханова. Школа присоединилась к проекту Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе». На сайте районной Думы отмечено, что решение вступает в силу с момента его принятия.

Как подчеркнул член регионального штаба ОНФ Александр Шишков, решению районной Думы предшествовала большая подготовительная работа: долгое время родственники Алексея Юханова и педагогический коллектив школы вели переписку с органами власти и местного самоуправления по вопросу присвоения имени знаменитого земляка Троицкой средней школе. Дело в том, что архив села сгорел после войны, и документальных прямых доказательств того факта, что будущий Герой Советского Союза родился и вырос в селе Троица, у школы не было. Активисты движения помогли найти в областных архивах документальную базу этого факта.

Как отметил Александр Шишков, проект Общероссийского народного фронта «Имя героя – школе» призван увековечить в памяти народа героический подвиг наших предков, усвоить уроки недавней истории, которую нельзя забыть или извратить.

– Мы признательны Народному фронту за помощь и поддержку. Лейтенант Юханов наряду с другими односельчанами вложил свой героический вклад в защиту Родины от фашистских захватчиков, так и не вернувшись с фронта к своей жене и детям. Наша семья, как и многие советские семьи, пережила тяжелое горе. Об этом трудно, но нужно рассказывать. Имена героев необходимо хранить в памяти новых поколений, – заявил Николай Иванов, внук Алексея Юханова.

– На базе Троицкой средней школы проходит патриотическая и краеведческая работа, которая служит примером достойного патриотического воспитания. Лейтенант Юханов умер, не увидев Победы. Мы очень рады, что решение Спасской Думы стало, наконец, для потомков и односельчан Юханова памятью той Победы, встретить которую не пришлось Герою, – подвел итог сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области депутат Государственной Думы, Герой России Андрей Красов.

На стенде школьного музея написано, что лейтенант Юханов закончил Троицкую среднюю школу, работал в колхозе «Искра» в том же селе. Призван в ряды Красной армии в июне 1941 года. За время боевых действий на фронте был ранен пять раз. Звание Героя Советского Союза получил за форсирование реки Нарва в июле 1944 года.