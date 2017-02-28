На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце

Областная общественно-политическая газета
23:07 МСК
Вторник
28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапаТроицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в СочиНа рязанской сцене прозвучат хиты Муслима МагомаеваВоспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьРязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомРязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойРаботодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференцияВ день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из РязаниАктивисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублейПобедителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрииНа весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 18:02
Просмотров: 133
Культура
Версия для печати

На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце

На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце

Ярмарка мастеров города и области будет посвящена предстоящему празднованию Международного женского дня. В ней примут участие дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров, изготовители предметов интерьера, столяры, художники, кондитеры. Помимо самой продажи изделий, организаторы планируют устроить для гостей мастер-классы по различным видам творчества.

На «Крафт-маркете» можно будет найти редкие для обычных магазинов вещи и подарить их близким или себе. Например, мастерская MESTO создает флорариумы – стеклянные ящики для выращивая растений причудливых геометрических форм. Также среди товаров ярмарки – необычные полки для вещей, украшения, вязаные пледы, выпечка.

«Крафт-маркет» пройдет в баре Old Fashion 5 марта с 15.00 до 21.00, вход свободный.

Фото группы «Весенний Крафт-маркет в Old Fashion Bar» ВКонтакте

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:11
Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона
18:57
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
18:44
В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года
18:39
Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
18:28
В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция
18:16
На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей
18:02
На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце
18:01
Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза
17:07
Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов
16:06
В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело
16:05
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
16:02
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»
15:47
В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»
15:33
Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур
15:17
Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
15:15
В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
14:51
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
14:37
Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»
14:35
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
14:32
На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева
14:15
Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском
13:30
65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
13:19
В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией
13:16
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной
12:39
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь
12:05
В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
10:18
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду
10:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега
10:08
В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту
09:45
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
Вся лента новостей
№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Весна торопит
Как готовятся к севу аграрии региона
За работой на ярмарку
Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru