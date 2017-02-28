На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце

Ярмарка мастеров города и области будет посвящена предстоящему празднованию Международного женского дня. В ней примут участие дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров, изготовители предметов интерьера, столяры, художники, кондитеры. Помимо самой продажи изделий, организаторы планируют устроить для гостей мастер-классы по различным видам творчества.

На «Крафт-маркете» можно будет найти редкие для обычных магазинов вещи и подарить их близким или себе. Например, мастерская MESTO создает флорариумы – стеклянные ящики для выращивая растений причудливых геометрических форм. Также среди товаров ярмарки – необычные полки для вещей, украшения, вязаные пледы, выпечка.

«Крафт-маркет» пройдет в баре Old Fashion 5 марта с 15.00 до 21.00, вход свободный.

Фото группы «Весенний Крафт-маркет в Old Fashion Bar» ВКонтакте