На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей

Об этом глава Рязанского региона Николай Любимов сообщил сегодня в ходе интервью, которое он дал в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи информагентству «Интерфакс»

Глава Рязанского региона заявил о необходимости системной работы с инвесторами в области.

Рязанская область в принципе старается привлекать инвесторов, команда с ними работает, но потенциал региона намного больше, – сказал Николай Любимов. – Нам нужна системная работа с инвесторами, нужны как крупные, так и малые и средние предприятия. Это все важно, особенно в малом бизнесе. Думаю, что пока еще Рязанская область с этой точки зрения недооценена. Наша задача сделать так, чтобы о Рязанском регионе знали как об инвестиционно привлекательном субъекте РФ, и область являлась на самом деле таковой.

По словам Николая Любимова, инвесторы должны быть уверены в том, что в Рязанской области они смогут гарантированно получить необходимую помощь на всех этапах реализации проектов. «Инвесторам должна оказываться поддержка по принципу так называемого единого окна, они должны чувствовать себя предприятиями, которым постоянно помогают, и на этапе вхождения в регион, и на этапе оформления разрешительной документации, и в дальнейшем», – подчеркнул Николай Любимов. Врио Губернатора отметил, что в регионе есть необходимые энергетические мощности, свободные площадки, и это является несомненным плюсом.

Вся работа должна быть выстроена так, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно и уверенно, знал, что условия, на которых он пришел в регион, никогда для него не изменятся в худшую сторону, четко понимал, как планировать свой бизнес, – сказал Николай Любимов.

Глава Рязанского региона подчеркнул, что Российский инвестиционный форум является полезной площадкой, где есть возможность представить преимущества региона и пообщаться с потенциальными бизнес-партнерами. «Форум – это еще и дискуссионная площадка, – отметил Николай Любимов. – Секции, которые состоялись в его рамках, позволяют выступить бизнесу, губернаторам, представителям муниципалитетов, экспертного сообщества. Решение о том, что субъекты РФ, которые стараются наращивать экономический потенциал, получат возможность оставлять часть налога на прибыль, которая сейчас идет в федеральный бюджет, будет хорошим стимулом для регионов».

Источник: сайт правительства Рязанской области