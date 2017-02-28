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28.02.2017, 18:28
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Общество
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В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция

Автор фото: Вячеслав Астафьев | В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция
Фото: Вячеслав Астафьев.

На конференцию было избрано 63 делегата – председатели местных отделений муниципальных образований Рязанской области и бухгалтеры образовательных и спортивных учреждений регионального отделения.

На конференции также присутствовали: заместитель председателя правительства Рязанской области, член Центрального совета ДОСААФ России Елена Буняшина, министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов, министр социальной защиты населения Денис Боков и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Павел Симаков – члены совета регионального отделения ДОСААФ России, а также военный комиссар Рязанской области Владислав Деев.

С докладом о деятельности региональной организации за период с 17 февраля 2016 года по 28 февраля 2017 года выступил исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков. По его словам, организация активно развивалась, выполняя задачи, поставленные государством. Главными направлениями в работе были подготовка молодежи по военно-учетным специальностям и патриотическое воспитание граждан. В регионе было создано 25 местных отделений ДОСААФ и 137 первичек. За год в члены организации приняли 3 тысячи рязанцев. Успешно действовала и автошкола ДОСААФ, по праву удерживающая лидерство в регионе. В планах организации – шире использовать возможности участия в региональных программах.

Эту инициативу поддержала и в целом одобрила работу регионального отделения заместитель председателя правительства Рязанской области, член Центрального совета ДОСААФ России Елена Буняшина. Она также прочла представление председателя ДОСААФ России Александра Колмакова на избрание председателем регионального отделения ДОСААФ Николая Рудакова. В пользу его кандидатуры высказались и все присутствующие на конференции.

Таким образом, Николай Рудаков теперь избавился от приставки ВРИО и стал полноправным председателем регионального отделения ДОСААФ России в Рязанской области.

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№ 35 (5322) от
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