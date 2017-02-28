Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках Российского инвестиционного форума провел заседание с главами субъектов по вопросам межбюджетных отношений. В заседании принял участие врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

В ходе заседания председатель правительства РФ Д.А. Медведев отметил, что федеральные власти планируют укрепить поддержку регионов. По его словам, правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов. Эти меры поддержки должны помочь регионам справиться с бюджетной недостаточностью и решить долговые проблемы. В этом году общий объем субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств увеличен на 100 миллиардов рублей. В следующем году рост может быть еще большим.

Кроме того, правительство собирается продолжить практику выделения регионам бюджетных кредитов. По словам Дмитрия Медведева, данная мера за последние несколько лет продемонстрировала свою эффективность. «В текущем году на эти цели запланировано 200 миллиардов рублей, – отметил Дмитрий Медведев. – Но эти деньги можно будет получить не просто так, а при выполнении определенных условий, прежде всего жестких обязательств по снижению дефицитов бюджета и снижению объема рыночных заимствований».

Источник: сайт правительства Рязанской области