В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года

Областная общественно-политическая газета
23:07 МСК
Вторник
28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрииРязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомВ день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из РязаниВрио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в СочиВ Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублейНа рязанской сцене прозвучат хиты Муслима МагомаеваВ отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойВ новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапаРязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьРаботодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 18:44
Просмотров: 114
Общество
Версия для печати

В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года

В Доме общественных организаций состоялся «круглый стол», посвященный 100-летию Февральской революции. Он был организован министерством по делам территориальных образований и общественных объединений региона совместно с Рязанским отделением Российского военно-исторического общества. В разговоре приняли участие представители органов государственной власти, научного сообщества, общественных организаций, Рязанского православного исторического общества, Рязанского исторического общества, студенты, преподаватели.

За «круглым столом» отмечалось, что революция 1917 года имела огромное значение и во многом определила развитие России в XX веке. Ровно сто лет назад в конце февраля в Петрограде начались беспорядки, следствием которых стало отречение императора Николая II и последующее крушение самодержавия.

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории России РГУ имени С.Есенина Игоря Гребенкина, 23 февраля 1917 года (по старому стилю, а по новому – 8 марта) в Петрограде начались массовые демонстрации.

– Современники тогда отмечали, что начало 1917 года напоминало аналогичный период 1905 года. На крупнейших предприятиях, в том числе и оборонных, то разгорались, то угасали забастовки. Власти пытались как-то повлиять на рабочее движение. Наибольшую тревогу у них вызывал созыв очередной сессии Государственной Думы. В сознании общества она была символом оппозиции, которая противостояла царизму. Только от Государственной Думы ожидали перемен, реформ и соответствующих благ, – говорит Игорь Гребенкин.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Петр Акульшин рассказал о феврале 1917 года в современной отечественной историографии.

Заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.Есенина Александр Агарев напомнил о книге «Рязанская история в событиях и лицах», в которой одна из глав называется «От Февраля к Октябрю. Как это было в Рязани».

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:11
Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона
18:57
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
18:44
В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года
18:39
Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
18:28
В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция
18:16
На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей
18:02
На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце
18:01
Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза
17:07
Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов
16:06
В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело
16:05
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
16:02
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»
15:47
В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»
15:33
Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур
15:17
Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
15:15
В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
14:51
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
14:37
Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»
14:35
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
14:32
На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева
14:15
Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском
13:30
65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
13:19
В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией
13:16
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной
12:39
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь
12:05
В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
10:18
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду
10:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега
10:08
В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту
09:45
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
Вся лента новостей
№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Весна торопит
Как готовятся к севу аграрии региона
За работой на ярмарку
Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru