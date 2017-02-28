В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года

В Доме общественных организаций состоялся «круглый стол», посвященный 100-летию Февральской революции. Он был организован министерством по делам территориальных образований и общественных объединений региона совместно с Рязанским отделением Российского военно-исторического общества. В разговоре приняли участие представители органов государственной власти, научного сообщества, общественных организаций, Рязанского православного исторического общества, Рязанского исторического общества, студенты, преподаватели.

За «круглым столом» отмечалось, что революция 1917 года имела огромное значение и во многом определила развитие России в XX веке. Ровно сто лет назад в конце февраля в Петрограде начались беспорядки, следствием которых стало отречение императора Николая II и последующее крушение самодержавия.

По словам доктора исторических наук, профессора кафедры истории России РГУ имени С.Есенина Игоря Гребенкина, 23 февраля 1917 года (по старому стилю, а по новому – 8 марта) в Петрограде начались массовые демонстрации.

– Современники тогда отмечали, что начало 1917 года напоминало аналогичный период 1905 года. На крупнейших предприятиях, в том числе и оборонных, то разгорались, то угасали забастовки. Власти пытались как-то повлиять на рабочее движение. Наибольшую тревогу у них вызывал созыв очередной сессии Государственной Думы. В сознании общества она была символом оппозиции, которая противостояла царизму. Только от Государственной Думы ожидали перемен, реформ и соответствующих благ, – говорит Игорь Гребенкин.

Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Петр Акульшин рассказал о феврале 1917 года в современной отечественной историографии.

Заведующий кафедрой истории России РГУ имени С.Есенина Александр Агарев напомнил о книге «Рязанская история в событиях и лицах», в которой одна из глав называется «От Февраля к Октябрю. Как это было в Рязани».