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Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 18:57
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Общество
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В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
Фото: Дмитрий Осинин.

Конкурс «Регион письма» проходил во второй раз. Смысл его состоит в популяризации письма от руки. В этом году на конкурс было подано больше 1300 работ. Согласно конкурсному заданию, участникам нужно было каллиграфическим почерком переписать отрывок из литературного произведения. Наиболее активными участниками конкурса были школьники – представители 40 школ Рязани и области предоставили свои работы на суд жюри. Итоги «Региона письма» были подведены сегодня в библиотеке имени Горького, где была организована выставка лучших работ.

Самая многочисленная номинация, как и в прошлом году, стала «Минутка чистописания»; в ней соревновались самые юные. Следом по количеству участников идут номинация «Прописные истины» (5-8 классы), «Рукописи не горят» (9-11 классы) и «Я к вам пишу» (молодые люди в возрасте до 35 лет). В каждой из номинаций было определено несколько победителей. Дипломы и подарки им вручили начальник управления министерства образования области Надежда Куликова, начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона Вячеслав Данченко, директор библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина. Пять участников конкурса получили специальные призы от газеты «Рязанские ведомости», которая выступила информационным партнером «Региона письма».

Организаторы конкурса – региональная организация Российского союза молодежи и областная универсальная научная библиотека имени Горького.

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№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
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