Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона

Областная общественно-политическая газета
23:07 МСК
Вторник
28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублейПримерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудитьсяТроицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в СочиНа рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрииНа весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомАктивисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из РязаниРязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьПобедителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойВ региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференцияВ чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 19:11
Просмотров: 96
Общество
Версия для печати

Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона

Представители Общероссийского народного фронта в Рязанской области провели выезд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Выявленные факты, подтвержденные фото- и видеоматериалами, активисты Народного фронта нанесли на интерактивную карту. Ранее активисты ОНФ представили общественности интерактивный инструмент по борьбе с «убитыми» дорогами – сайт dorogi-onf.ru. С его помощью каждый неравнодушный житель может принять участие в решении проблем сдорогами в своем населенном пункте. В настоящее время жители области уже отметили порядка 50 проблемных участков дорог. Зарегистрированные посетители сайта могут также проголосовать за уже отмеченные участки. Вся эта информация оперативно доводится активистами Народного фронта до властей региона.

Абсолютный лидер голосования в регионе – это улица Большая в Рязани, сообщили в региональном исполкоме ОНФ. Она добавлена на карту относительно недавно, 20 февраля. «Данная дорога обеспечивает транспортное сообщение для двух крупных жилых комплексов, оживленное движение на которой порой просто останавливается из-за невозможности проехать. Также полностью отсутствует обочина», – написанона сайте в комментарии к данному участку. В результате совместной работы общественников и горожан ситуация вскоре изменится. По информации, полученной активистами ОНФ в администрации Рязани, данный участок уже включен в план ремонтных работ на 2017 г.

Общественникам стало известно и об объявлении аукциона по ремонту участка федеральной трассы М-5 с 367 км по 375 км, также занесенного на интерактивную карту ОНФ.Внимание активистов Народного фронта привлекла ситуация с дорогами в Сасово. В течение недели жители города разместили на сайте около 15 плохих дорог. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия отмечено также на дороге, соединяющей Сасово с трассой М-5 (до деревни Ямбирно), въезде в Сасово, особенно состояние дорожного полотна на мосту через реку Алешня, объездной дороге в Сасово по улице Спортивная, а также дороге Берестянки-Кустаревка того же района, по которой ходит школьный автобус. Вызвал вопрос экспертов ОНФ и участок при въезде в деревню Авдотинка Шиловского района, где работники ремонтной бригады заливали прямо в лужи и снег жидкий асфальт.

«Состояние дорог, которые мы проинспектировали, приводит к аварийности на них, травмам и гибели людей. Также состояние рязанских дорог тормозит развитие экономики региона. Это та ситуация, которая требует самого пристального внимания властей и общественности», – заключил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекцияОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:11
Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона
18:57
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания
18:44
В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года
18:39
Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
18:28
В региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференция
18:16
На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей
18:02
На весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце
18:01
Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза
17:07
Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов
16:06
В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело
16:05
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
16:02
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»
15:47
В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»
15:33
Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур
15:17
Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
15:15
В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
14:51
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
14:37
Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»
14:35
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
14:32
На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева
14:15
Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском
13:30
65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
13:19
В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией
13:16
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной
12:39
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь
12:05
В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
10:18
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду
10:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега
10:08
В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту
09:45
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
Вся лента новостей
№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
Архив номеров
В следующем номере
Весна торопит
Как готовятся к севу аграрии региона
За работой на ярмарку
Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru