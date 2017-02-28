Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона

Представители Общероссийского народного фронта в Рязанской области провели выезд в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Выявленные факты, подтвержденные фото- и видеоматериалами, активисты Народного фронта нанесли на интерактивную карту. Ранее активисты ОНФ представили общественности интерактивный инструмент по борьбе с «убитыми» дорогами – сайт dorogi-onf.ru. С его помощью каждый неравнодушный житель может принять участие в решении проблем сдорогами в своем населенном пункте. В настоящее время жители области уже отметили порядка 50 проблемных участков дорог. Зарегистрированные посетители сайта могут также проголосовать за уже отмеченные участки. Вся эта информация оперативно доводится активистами Народного фронта до властей региона.

Абсолютный лидер голосования в регионе – это улица Большая в Рязани, сообщили в региональном исполкоме ОНФ. Она добавлена на карту относительно недавно, 20 февраля. «Данная дорога обеспечивает транспортное сообщение для двух крупных жилых комплексов, оживленное движение на которой порой просто останавливается из-за невозможности проехать. Также полностью отсутствует обочина», – написанона сайте в комментарии к данному участку. В результате совместной работы общественников и горожан ситуация вскоре изменится. По информации, полученной активистами ОНФ в администрации Рязани, данный участок уже включен в план ремонтных работ на 2017 г.

Общественникам стало известно и об объявлении аукциона по ремонту участка федеральной трассы М-5 с 367 км по 375 км, также занесенного на интерактивную карту ОНФ.Внимание активистов Народного фронта привлекла ситуация с дорогами в Сасово. В течение недели жители города разместили на сайте около 15 плохих дорог. Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия отмечено также на дороге, соединяющей Сасово с трассой М-5 (до деревни Ямбирно), въезде в Сасово, особенно состояние дорожного полотна на мосту через реку Алешня, объездной дороге в Сасово по улице Спортивная, а также дороге Берестянки-Кустаревка того же района, по которой ходит школьный автобус. Вызвал вопрос экспертов ОНФ и участок при въезде в деревню Авдотинка Шиловского района, где работники ремонтной бригады заливали прямо в лужи и снег жидкий асфальт.

«Состояние дорог, которые мы проинспектировали, приводит к аварийности на них, травмам и гибели людей. Также состояние рязанских дорог тормозит развитие экономики региона. Это та ситуация, которая требует самого пристального внимания властей и общественности», – заключил координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекцияОНФ/Карта убитых дорог» в Рязанской области Сергей Тарасов.