Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Четвёртая полоса
Общество
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Изучая национальную культуру

Ребята из рязанской школы №64 путешествуют по области
Мастер-класс на коклюшках по плетению кружевных узоров
На снимке: Мастер-класс на коклюшках по плетению кружевных узоров

Заинтересовавшись историей родного края, педагоги этой школы вместе с ребятами разработали культурологический проект «Славянская культура» и в летнее каникулярное время путешествуют по районам области, чтобы «в поле», как говорят историки, знакомиться с народными традициями и промыслами.

В 2014 году юные краеведы побывали в селах Рыбновского района, где пощуповские мастера-умельцы научили их делать глиняные куклы-обереги. В следующем 2015 году школьники поехали в Шиловский район знакомиться с лозо­плетением. Они побывали в Лунинской школе – бывшей усадьбе участника Бородинского сражения, декабриста М.С. Лунина, в селе Срезнево – на родине академика И.И. Срезневского, где в сельском Покровском храме поклонились чудотворной иконе Божией Матери «Споручница грешных».

Поехать в такие путешествия, больше напоминающие научные экспедиции, желающих набирается предостаточно. Ребята сами выбирают темы исследований, в течение учебного года участвуют в городских краеведческих конференциях и межрегиональных фестивалях, подводят итоги прошлых экспедиций и намечают новые маршруты. В 2016 года у них была третья экспедиция, проходившая по Михайловскому и Захаровскому районам.

– Нас давно привлекали памятные места и православные святыни михайловской земли, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Людмила Рынгач. – Михайлов – город воинской доблести. У него славная история, у наших юных исследователей было много работы.

Ребята разделились на группы: «историки» заранее изучили историю возникновения города Михайлова, «географы» уже знали особенности местного ландшафта, «культурологи» – историю михайловского кружева, «музыканты» – биографию В.И. Агапкина и А.В. Александрова. Свои обязанности были и у «журналистов»: фотографам предстояло подготовить фотосессию, а корреспондентам написать репортажи для школьных стенгазет и детского журнала «Жаворонок».

– Первыми нас встретили сотрудники Михайловского исторического музея, – рассказала директор Елена Рожнова. – Экскурсия началась с посещения воинских мемориалов. Ребята с вниманием слушали рассказы об освобождении Михайлова от немецко-фашистских захватчиков. Затем мы посетили Свято-Покровский женский монастырь, отстояли службу, отведали монастырской трапезы.

В селе Красное, на территории бывшей усадьбы екатерининского вельможи генерала Ермолова, в настоящее время располагается семинария мужского Свято-Сретенского монастыря. Школьники сразу же подружились с семинаристами, вместе с ними поднялись на колокольню Казанской церкви, где монастырские звонари позволили им позвонить в колокола, а потом сами показали свое мастерство. Обязанности настоятеля этой церкви исполняет иерей Владимир Щетинин, он же директор Михайловской школы-интерната. Воспитанники семинарии предложили рязанским гостям поучаствовать в интеллектуальном историческом турнире и посоревноваться в краеведческой викторине.

Хлебом-солью юных краеведов встретили на фабрике «Михайловская труженица». Сначала им показали технологию изготовления михайловского цветного кружева, а затем в фабричном музее главный художник предприятия Татьяна Преснова провела мастер-класс по плетению кружевных узоров на коклюшках, она же показала, как в старину михайловцы делали куклу-куватку. А еще поведала о вышитом полотенце, к которому, оказывается, на Руси всегда относились с должным почтением. Именно полотенце встречало человека в момент рождения и провожало в последний путь, в каждой избе в красном углу висело иконное полотенце. Поэтому, пояснила Татьяна Николаевна, чистое белое полотенце, согласно народной традиции, обязательно должно быть обрамлено искусной вышивкой и узорчатыми кружевами.

По пути домой юные краеведы посетили музей в захаровском селе Плахино – малой родине А.В. Александрова, военного дирижера и музыканта.

Поездки рязанских школьников приносят свои результаты. На Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», прошедшем прошлым летом в Вологде, краеведческие исследования ребят получили специальные призы в нескольких номинациях. Но главное – учащиеся увлечены важным и полезным делом! И это, говорят юные исследователи, только начало. Весной они собираются в экспедицию в Кадомский район изучать кадомский вениз, а на очереди – скопинский гончарный промысел.

Александр Федосеев

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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