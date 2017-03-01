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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Четвёртая полоса
Культура
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Герои Заполярья

В Доме общественных организаций прошел Всероссийский молодежный исторический квест движения «Волонтеры Победы»
Автор фото: Анна Добролежа | Герои Заполярья
Фото автора.

Называлась игра «1941. Заполярье». Она была посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров.

Участниками стали школьники и студенты. Они примерили на себя роль боевых спецгрупп и постарались сорвать планы гитлеровского командования по захвату Заполярья. Выполняя приказы штаба, участники знакомились с историей военных событий, а затем демонстрировали собственную ловкость, смекалку, умение работать в ­команде и ориентироваться на местности.

Все задания были основаны на достоверных фактах и воспоминаниях ветеранов. На станции № 2 участники узнали о подвиге Шестой героической батареи 143-го артиллерийского полка. Под командованием лейтенанта Григория Лысенко солдаты в течение недели в сентябре 1941 года вели неравные бои с окружившими их фашистами. Не получая из тыла боеприпасов и продовольствия, батарея мужественно противостояла горным егерям. Враги шли в полный рост группами по 5-6 человек, стреляя из автоматов. По такой группе пехотинцев попасть было сложно, поэтому наши артиллеристы наводили орудие на валун, по которому проходили фашисты, и поражали врагов осколками камней и снарядов.

Артиллеристы и пехотинцы шестой героической помешали фашистам выйти в тыл наших войск, не позволили им добраться до дороги, ведущей к Мурманску. Это дало возможность нашему командованию сформировать части новой дивизии «Полярная».

– Говоря о Великой Отечественной войне, обычно вспоминают битву под Москвой, сражение за Сталинград, блокаду Ленинграда. О других событиях современная молодежь знает мало, поэтому мы решили посвятить квест героическому Северу нашей Родины и познакомить ребят с новыми страницами истории, – говорит координатор проекта София Орлова.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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