Почти семейный праздник

Рязанцы могут порадовать себя встречей с мастером бисерного искусства

В год 80-летия Рязанской области особенно широко открывает свои двери для всех видов народного искусства областной научно-методический центр народного творчества. На днях здесь открылась персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства из Рязани Валентины Алексеевны Бетневой. Экспозиция представляет собой разнообразные изделия из бисера, шитье бисером в прикреп.

Название выставки «Тепло души и рук творения» очень точно отражает ее суть: такое рукотворчество, рукоделие невозможно без настроенности души на добро. И потому выставленные на витринах бисерные ожерелья, букеты цветов, украшенные бисером декоративные яйца, шкатулки и т.д. для зрителя не только красивые вещицы. Они его как бы «утепляют», умиротворяют. Особенные чувства вызывают, конечно, вышитые бисером иконы.

Валентина Алексеевна – одна из тех женщин, которых называют мастерицами на все руки. Повар по специальности, она еще и швея – для своих: одно время всем мужчинам в семье рубашки шила. Лет десять назад увидела изделия из бисера и загорелась новым для себя делом, записалась в члены клуба «Бусинка»… Потом пришла в клуб «Волшебный лоскуток»… И в бисерном деле, и в лоскутном добилась больших успехов. Об этом с теплом, без всякой зависти говорили на открытии выставки ее подруги по рукоделию и желали всего самого-самого хорошего. Как одна из них сказала: «Зоркого тебе глаза и крепких, верных ручек».

Сотрудники центра, организуя начало доброго дела, всегда стараются придать ему сердечность, часто приглашая для этого музыкантов. Были они и на этот раз: маленькие исполнители из детской музыкальной школы №5. Слушал музыку и их ровесник – внук Валентины Алексеевны, который все время держал в руках букет, подаренный бабушке. Праздник был почти семейный.

Выставка будет работать до 1 апреля, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), с 10 до 17 часов. Вход бесплатный.