Карусель традиций

На фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки

Во Дворце молодежи состоялся финал XVI фестиваля детских фольклорных коллективов «Праздничная карусель». Конкурс состоял из двух этапов; отборочный проходил заочно (коллективы оценивали по видеозаписям) и заключительный просмотр концертных программ жюри. В этом году председателем судейской комиссии стала Галина Сысоева, профессор Воронежского государственного института искусств, заслуженный деятель искусств.

В заключительном этапе конкурса-фестиваля приняли участие 29 детских фольклорных коллективов Александро-Невского, Кадомского, Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Скопинского, Старожиловского районов и городов Скопин и Рязань. Всего финалистами стали 470 человек.

Фестиваль «Праздничная карусель» с каждый годом расширяет хоровод конкурсантов, ведь в Рязанской области более 10 тысяч детей занимаются в фольклорных коллективах.

Лауреатами конкурса I степени признаны ансамбль народной песни «Забавушка» ДМХШ № 8 (г. Рязань), образцовый фольклорный коллектив «Дарница» РМК имени А. и Г. Пироговых (г. Рязань), образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» ДШИ г. Кадома, детский фольклорный ансамбль «Веретейка» РМК имени А. и Г. Пироговых.

Образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» занимает на фестивале первые места с 2007 года. К своему выступлению коллектив готовился задолго до конкурса. Летом ребята и девчата под руководством Елены Александровны Поповой и Оксаны Цедилиной выезжали в экспедицию в деревню Кочемирово. Местные бабушки напели им обрядовую песню, плясовую и несколько частушек. Костюмы были сшиты по образцу нарядов села Котелино Кадомского района. Благодаря тщательной подготовке артистов и воссозданию исторических костюмов и традиций на сцене, зрители «Праздничной карусели» совершили путешествие во времени.

– Я хочу поблагодарить организаторов фестиваля за то, что благодаря их энтузиазму в нашем регионе сохраняется и передается из поколения в поколение самобытный рязанский фольклор, – подчеркнула заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.