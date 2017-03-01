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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Четвёртая полоса
Культура
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Карусель традиций

На фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки
Автор фото: Анна Добролежа | Карусель традиций
Фото автора.

Во Дворце молодежи состоялся финал XVI фестиваля детских фольклорных коллективов «Праздничная карусель». Конкурс состоял из двух этапов; отборочный проходил заочно (коллективы оценивали по видеозаписям) и заключительный просмотр концертных программ жюри. В этом году председателем судейской комиссии стала Галина Сысоева, профессор Воронежского государственного института искусств, заслуженный деятель искусств.

В заключительном этапе конкурса-фестиваля приняли участие 29 детских фольклорных коллективов Александро-Невского, Кадомского, Касимовского, Кораблинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Скопинского, Старожиловского районов и городов Скопин и Рязань. Всего финалистами стали 470 человек.

Фестиваль «Праздничная карусель» с каждый годом расширяет хоровод конкурсантов, ведь в Рязанской области более 10 тысяч детей занимаются в фольклорных коллективах.

Лауреатами конкурса I степени признаны ансамбль народной песни «Забавушка» ДМХШ № 8 (г. Рязань), образцовый фольклорный коллектив «Дарница» РМК имени А. и Г. Пироговых (г. Рязань), образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» ДШИ г. Кадома, детский фольклорный ансамбль «Веретейка» РМК имени А. и Г. Пироговых.

Образцовый фольклорный ансамбль «Рябинушка» занимает на фестивале первые места с 2007 года. К своему выступлению коллектив готовился задолго до конкурса. Летом ребята и девчата под руководством Елены Александровны Поповой и Оксаны Цедилиной выезжали в экспедицию в деревню Кочемирово. Местные бабушки напели им обрядовую песню, плясовую и несколько частушек. Костюмы были сшиты по образцу нарядов села Котелино Кадомского района. Благодаря тщательной подготовке артистов и воссозданию исторических костюмов и традиций на сцене, зрители «Праздничной карусели» совершили путешествие во времени.

– Я хочу поблагодарить организаторов фестиваля за то, что благодаря их энтузиазму в нашем регионе сохраняется и передается из поколения в поколение самобытный рязанский фольклор, – подчеркнула заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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