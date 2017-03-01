Два полюса российского кино

Известная актриса и режиссер рассказала, почему фильмы, снятые на мобильный телефон, будут в скором времени так же популярны, как блокбастеры. «В них – жизнь»

Наталья Бондарчук презентовала в Рязани свой новый фильм-сказку «Тайна Снежной королевы».

Заслуженная артистка России, режиссер и сценарист Наталья Бондарчук встретилась в рязанском кинотеатре «Люксор» ТЦ «Круиз» с юными зрителями и рассказала о том, как снималась картина, на производство которой ушло четыре года. Она познакомила зал с героями художественной ленты, поведала, как сама играла роль Ненги и управляла северным оленем, дала автограф-сессию и пообщалась с корреспондентом «РВ».

Зрительному залу актрису и режиссера представил министр культуры и туризма области Виталий Попов. Наталья Сергеевна сразу взяла инициативу в свои руки: «Дети, я та самая бабушка из чума в фильме, который вы сегодня будете смотреть». Юная аудитория явно нуждалась в просвещении, поскольку ничего не знала ни про Лапландию, где велись съемки, ни про героев сказки Андерсена, которую Наталья Бондарчук экранизировала по-своему, фактически придумав другую историю. Для начала Наталья Сергеевна взяла в руки воображаемый шест-хорей и показала, как управлять оленьей упряжкой. На съемках ей пришлось немало вынести от строптивого характера северного оленя, так что часть пути «бабушка из чума» проделала в кибитке вниз головой. Зато к концу съемок набралось немало веселых историй, которые всегда забавляют маленьких зрителей.

За дверями зрительного зала Наталью Бондарчук ожидали юные поклонники, потребовавшие у режиссера автографов. Наталья Сергеевна охотно подписала пригласительные на бесплатный киносеанс и афиши, попросив одного из журналистов запечатлеть эту церемонию на ее мобильный телефон. «Этот ролик тоже появится в Интернете!» – улыбнулась звезда кино, и я решил, что настало время задать создателю картины несколько вопросов.

Р.В. – Наталья Сергеевна, говорят, что фильм давался вам в большим трудом, из-за финансовых проблем…

Н.Б. – Он дошел до зрителей, и это главное. Жаль, что не в 3D-формате. Тогда фильм наверняка взял бы один из крупнейших дистрибьюторов и, возможно, удалось бы окупить затраты на его производство. Да и что значит – окупился или не окупился. Я уверена, что это не та картина, которая собирает кассу, а потом о ней забывают навсегда. Ее будут смотреть десятилетиями. И доходы прокатчикам она все равно принесет.

Р.В. – Детское кино снимать невыгодно?

Н.Б. – В наши дни – абсолютно невыгодно. Когда на экраны вышло «Детство Бэмби», его сразу посмотрели 7 миллионов детей. Сейчас нет проката, нет кинотеатров, тем более детских. Хотя мне грех жаловаться. Мне помогают губернаторы, по линии соцзащиты устраиваются сеансы для семей, у которых не всегда находятся деньги на поход в кино.

Р.В. – Компьютерная графика спасает положение? Неужели она столь значительно повышает шансы на успех фильма?

Н.Б. – Сейчас наметились два пути развития нашего отечественного кино. Я хочу сказать о блокбастерах, которых пока очень мало. Лично я стала горячей поклонницей фильма моего брата Федора. «Притяжение» смотрела четыре раза. К тому же мой сын написал саундтрек. Мне фильм понравился, потому что содержит послание молодому поколению. Мой 9-летний внук, когда его спросили – о чем фильм, ответил: «Есть что-то большее, чем бессмертие. Это любовь». На такие блокбастеры, я уверена, должны выделяться колоссальные средства. И дай Бог, чтобы они приносили отдачу.

Р.В. – Это первый путь. А второй?

Н.Б. – То, что у меня в руках (показывает смартфон – авт.). Фильмы, которые мы будем снимать на сотовые телефоны и прочие гаджеты, на любительские фотоаппараты. Вот я сейчас после нашей беседы смонтирую фильм о приезде в Рязань. Я сама снимаю на смартфон, тут же монтирую, полторы-две минуты, этого достаточно, и выкладываю их в Интернет. У меня на канале уже 15 тысяч подписчиков. Появляются фестивали документального кино, сделанного таким способом, в них участвуют люди, у которых нет технических средств для проведения съемок, но они хотят выразить себя, и самое главное – им есть что сказать людям.

Своим роликам я пока определения не подберу. Называю их видеозаписками. И я не пишу закадровый текст, а просто комментирую видеоряд. Зрителям нравится. Я открыла свою видеошколу, в которой, помимо обычных детей, обучаются дети с аутизмом и церебральным параличом. Мы смотрим их фильмы на большом экране и готовимся снимать фестивальное кино. В общем, я учу молодых не ждать у моря погоды, а работать на любых доступных устройствах. Кто-то комплексует: «Ой, у меня изображение плохое». Я говорю: «Правильно, так и должно быть, до хорошего изображения ты еще не дорос, но все впереди», и мы продолжаем работу.

Р.В. – Ваши видеодневники рассказывают, в том числе, о гастролях детского театра «Бэмби», которым вы руководите. Что в первую очередь стараетесь запечатлеть?

Н.Б. – Мне важно показать места, где мы бываем, и то, как дети открывают для себя свою страну. Они знают, кто такой Чехов и Айвазовский, потому что были у них на родине. Около тысячи путешествий мы проделали, и дорога снова зовет. Ну а сейчас мне пора во Дворец молодежи, где Театр «Бэмби» дает спектакль «Снежная королева».

Уже прощаясь, я спросил Наталью Сергеевну, почему в фильме по мотивам сказки Андерсена драма Снежной королевы для нее важнее драмы Кая?

– Никто не догадывается, кто такая Снежная королева. И почему она ищет именно Кая. Это тайна. Ответ зрители найдут в фильме, не случайно он так называется. И когда наступает разгадка, дети и смеются, и плачут…

– Спасибо Вам за разговор.