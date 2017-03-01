Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Третья полоса
Общество
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От призвания к профессии

В «Авангарде» кадры для аграрной отрасли начинают воспитывать в детском саду
Техник-биолог Алена Погодаева
На снимке: Техник-биолог Алена Погодаева

–Привлечение молодых специалистов в АПК – одна из актуальных задач отрасли, – говорит генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид. – Чтобы этого достичь, необходима целенаправленная, системная работа. Сельский труд, жизнь в селе должны стать привлекательными для человека. И это уже становится реальностью.

В ООО «Авангард» уже не первый год для привлечения молодежи в аграрную отрасль делается много, проф­ориентационная работа начинается с детского сада. В нескольких дошкольных учреждениях с помощью предприятия созданы «Фермерские уголки», малыши с удовольствием, в игровой форме, знакомятся с сельскохозяйственным производством, с крестьянскими обычаями.

Постоянно для школьников хозяйство проводит экскурсии, где ведется уже серьезный разговор о выборе профессии. Неудивительно, что немало местных юношей и девушек поступают в Рязанский агротехнологический университет. Получив диплом, они возвращаются в родное хозяйство.

Сейчас в коллективе ООО «Авангард» более 30 процентов – это молодежь до 35 лет. Трудиться на современном сельскохозяйственном производстве – престижно. А жить в селе?

– Для человека в сельской местности надо создавать условия, решать социальные вопросы, – уверен Георгий Семенович Свид. – Тогда специалист, особенно молодой, быстрее раскроется в профессии, станет мастером в своем деле.

На территории «Авангарда» многое делается для решения социальных вопросов. Возьмем, к примеру, один из важных – квартирный. В Тюшевском поселении уже обживается поселок для сотрудников хозяйства, возведенный по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», сейчас активно ведется строительство второго поселка по данной программе. Большинство домов с помощью федеральных и региональных субсидий построили семьи молодых специалистов.

В 2016 году на работу в ООО «Авангард» приняты 10 выпускников аграрных вузов, трудятся они преимущественно в животноводстве, поскольку это ведущая отрасль предприятия. Много молодых специалистов работает на недавно вступившем в строй животноводческом комплексе №5 в отделении Подвязье.

Ветеринарный врач Екатерина Косолапова в 2016 году сразу после университета устроилась в «Авангард»: знакомые советовали, да и специалисты хозяйства еще во время учебы проводили профориентационные встречи со студентами.

– Основное место моей работы – родильное отделение, – рассказывает девушка. – Я так боялась первых отелов! К счастью, они прошли благополучно.

Сложные ситуации тоже случались. Как вспоминает Катя, она сразу звала на помощь старшего ветеринарного врача отделения Александра Васильевича Глухова.

– Если возникали трудности, я звонила наставнику: «Дядя Саша, помоги!», – рассказывает Екатерина. – И он подсказывал, опекал. В первый месяц моей работы Александр Васильевич всегда был рядом, он стал настоящим наставником в профессии.

Сейчас молодой специалист Катя Косолапова в работе чувствует себя уверенно, за несколько месяцев многое освоила на практике.

– Сложные вопросы меня уже не пугают, – признается моя собеседница. – Привыкла к своим обязанностям, я слежу за здоровьем коров в родильном отделении, принимаю отелы, забочусь о новорожденных телятах. Я довольна, всегда мечтала заниматься серьезным, конкретным делом.

Молодая семья Косолаповых почти сразу получила от хозяйства благоустроенную квартиру. По соседству с Катей живет техник-биолог Алена Погодаева. Они и работают рядом. Несмотря на небольшой трудовой стаж, Алена в хозяйстве уже уважаемый специалист.

– Мне нравится наблюдать, как Алена работает, – отмечает старший зоотехник отделения Сергей Васильевич Надейкин. – Она коровам придумывает ласковые имена, разговаривает с ними, жалеет животных. Кстати, у ветврача и техника-биолога на нашем комплексе появился замечательный помощник – специальная компьютерная программа. Каждое утро сотрудники проверяют показатели за прошедший день и уже знают, у какой коровы со здоровьем не все в порядке, с какой предстоит работать.

Воспроизводство стада – задача важная. И то, что на комплексе №5 ситуация в данном вопросе стала меняться в лучшую сторону, во многом, заслуга техника-биолога. Алена следит за здоровьем коров после отела, готовит их к дальнейшему воспроизводству. И телят появляется больше. Только за прошедший день на свет появилось 8 малышей, они пока содержаться в родильном отделении, в специальном вольере, через несколько часов их переведут в телятник.

– Я пришла в «Авангард» чуть больше двух лет назад, – говорит Алена. – За прошедшее время окончила магистратуру в агротехнологическом университете. Мой научный руководитель предлагал продолжить обучение в аспирантуре. Я отказалась. Хочу работать, постигать свое дело на практике. Мы уже взрослые, надо крепко встать на ноги. В нашем хозяйстве для этого есть все условия.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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