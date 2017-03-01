Медиаобразование школьников. А кто учителя?

Недавно меня приглашали в школу поработать в жюри, оценить детские работы на конкурсе, в котором была представлена номинация «Демонстрации и видеоролики». Ребятам предложили снять на смарт­фон, фотоаппарат и видеокамеру (у кого что есть) материал про выпускников своих школ, добившихся в жизни чего-то важного. Если возможности для съемки не было, предлагалось подготовить презентацию на компьютере, совместив воедино фотоснимки своих героев, сопровождающий текст и музыку.

Участников оказалось не больше десятка. С одной стороны, все номинанты с заданием справились. Люди, о которых школьники поведали в своих работах, действительно хорошо известны не только в Рязани, но и в стране. Проблема оказалась в том, что об основных правилах видеосъемки и монтажа отснятого материала юные участники конкурса даже поверхностного представления не имеют. С презентациями большинство справилось на «троечку», и лишь одна работа была безупречной. Она и отмечена наградой.

При объявлении результатов конкурса педагоги высказали представителям жюри свое недовольство, мол, оборудования для съемки в школах нет, снимать видеоролики детей никто не учил, монтировать – тем более. Пришлось объяснять наставникам номинантов конкурса, что для съемок простого сюжета не нужно оснащать школьную видеостудию дорогостоящей аппаратурой. Достаточно самой обычной бытовой видеокамеры (во многих семьях они есть) и компьютера с программой для монтажа, которая есть в базе Windows.

Кстати, теми смартфонами, которые родители сейчас покупают своим детям, можно не только снять, но и смонтировать на них материал и даже улучшить изображение. Примером тому – рубрика «Стрингер НТВ», выходящая в утренней программе одноименного телеканала. В ней демонстрируются сюжеты, снятые в том числе и школьниками на обычный смартфон.

Я пообщался с руководителями рязанских телеканалов и журналистами местных телекомпаний. Оказалось, что никто из них приглашения прийти в школу и провести мастер-класс с детьми не получал. Может быть, руководство школ по каким-то причинам принципиально не хочет обращаться за помощью к СМИ. Есть другой выход. Для медиаобразования сейчас написано множество учебных пособий, которые в свободном доступе есть в Интернете. Лично мне довелось присутствовать на презентации учебного пособия «Медиаобразование», разработанного на факультете журналистики МГУ. Декан факультета журналистики Елена Вартанова встречалась в Центральном доме журналиста, в Москве, с представителями региональных СМИ и рекомендовала им это пособие для занятий со школьниками. Ведь если беремся за азы медиаобразования, то все же лучше это делать грамотно.

Не лучше дела и в печатной детской прессе. Мне довелось на протяжении почти 20 лет оценивать в качестве члена жюри детские работы в номинации «Журналистика» на межрегиональном фестивале литературно-художественного творчества «Начало». Так вот, из нескольких десятков материалов, предложенных на конкурс, к журналистике имели отношения лишь некоторые. Большинство работ было написано в виде школьных сочинений (собственные размышления о том, что детей окружает). И даже в них зачастую не хватало фактуры для раскрытия темы. Многие предложили на конкурс исследовательские работы, и даже рефераты. Были, конечно, и журналистские материалы, а значит те, кто хотел научиться (юнкоры) и научить (педагоги), смогли решить проблему своего медиаобразования.

В качестве положительного примера могу привести проект «Профессия мечты», реализуемый в Рязанской области региональными министерствами образования, печати и массовых коммуникаций с участием педагогов лагеря школьного актива «Пламенный». Конкурс проводится уже несколько лет. В лагере ребят знакомят с востребованными нынче профессиями, в том числе и с профессией журналиста. Так вот, организаторы каждый год приглашают профессиональных журналистов для проведения мастер-классов. По общению с детьми я могу сказать, что среди них есть те, кто готовы учиться журналистике. Из них могут вырасти будущие сотрудники газет, радиостанций, телекомпаний и информационных агентств. И начинать готовить их к освоению профессии нужно в школе по системе дополнительного образования, а уже потом – на факультете журналистики. Это важно как для них самих, так и для общества.

А почему я в который уже раз пишу в своих авторских колонках о проблемах медиаобразования? Да потому, что пока, к сожалению, проблемы своего решения не находят. Буквально вчера наши журналисты проверяли детские работы на одном из конкурсов, и опять та же картина – рефераты, исследования, сочинения. Нет репортажей, интервью, корреспонденций. И даже простых информационных заметок нет. Очевидно, что в этом деле на этапе подготовки к конкурсу журналисты должны прийти на помощь школьным учителям.

Как вариант – организация постоянно действующих семинаров в Рязанском институте развития образования для педагогов, работающих со школьными редакциями газет и телекомпаний. Школы могут приглашать журналистов для проведения мастер-классов к себе. Не лишним здесь будет использовать и потенциал кафедры журналистики РГУ.

На фестивале «Вся Россия» в Дагомысе руководители региональных СМИ обсуждали проблему подготовки молодых кадров для отрасли. Многие высказали предложение: активнее начинать работу со школами. Этой же позиции придерживаются и организаторы фестиваля – Союз журналистов России. Полагаю, что успех возможен только в том случае, если желание работать в этом направлении будет обоюдным.