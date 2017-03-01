Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Вторая полоса
Общество
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Объем субсидий увеличен

Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В заседании принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

Д.А. Медведев отметил, что федеральные власти планируют укрепить поддержку регионов. По его словам, правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов. Эти меры поддержки должны помочь регионам справиться с бюджетной недостаточностью и решить долговые проблемы. В этом году общий объем субсидий региональным бюджетам на софинансирование расходных обязательств увеличен на 100 миллиардов рублей. В следующем году рост может быть еще большим. Кроме того, правительство собирается продолжить практику выделения регионам бюджетных кредитов. По словам Дмитрия Медведева, данная мера за последние несколько лет продемонстрировала свою эффективность. «В текущем году на эти цели запланировано 200 миллиардов рублей, – отметил Дмитрий Медведев.– Но эти деньги можно будет получить не просто так, а при выполнении определенных условий, прежде всего – жестких обязательств по снижению дефицитов бюджета и снижению объема рыночных заимствований».

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
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