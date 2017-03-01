Предложение принято

Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время

Реализация инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельскохозяйственные пашни. Об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Комментируя работу по взаимодействию с компанией «Чароен Покфанд Групп», Николай Любимов отметил, что инвестор ознакомился с предложениями рязанского региона по земельным участкам и в настоящее время находится в процессе принятия окончательного решения по всем проблемным финансовым и инфраструктурным вопросам для того, чтобы начать приобретение земель.