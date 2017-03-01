Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Вторая полоса
Общество
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Предложение принято

Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время

Реализация инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельскохозяйственные пашни. Об этом сказал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Комментируя работу по взаимодействию с компанией «Чароен Покфанд Групп», Николай Любимов отметил, что инвестор ознакомился с предложениями рязанского региона по земельным участкам и в настоящее время находится в процессе принятия окончательного решения по всем проблемным финансовым и инфраструктурным вопросам для того, чтобы начать приобретение земель.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
По материалам официального сайта Правительства области
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
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Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
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