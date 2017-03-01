Работа продолжается

В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций

Глава региона Николай Любимов, будучи в Сочи, дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс», в котором ответил на ряд вопросов, касающихся перспектив развития территорий муниципальных образований, развития социальной инфраструктуры. В числе приоритетных задач в сфере здравоохранения Николай Любимов назвал продолжение работы по строительству БСМП в областном центре. «Эта больница необходима Рязани, – сказал глава рязанского региона. – Кроме того, должны быть построены два ФАПа в районах области – в селах Вакино Рыбновского района и Алексеевка Сараевского района».

По словам Николая Любимова, в этом году обязательно продолжится строительство школ: в микрорайоне ДПР-5 г. Рязани на 1100 мест и в селе Ильинка Скопинского района – на 132 места. «Очень важно, что программа продолжается, несмотря на то, что бюджет и федеральный, и региональный нелегкий, – сказал Николай Любимов. – Строительство новых школ остается в приоритете, и мы будем следовать этой линии и в следующем году». Как отметил глава рязанского региона, в 2017 году планируется строительство школьных футбольных площадок, а также ремонт шести сельских клубов.

«Предстоит еще во многом разобраться: насколько позитивно оценивают люди состояние здравоохранения в регионе, как в целом относятся к состоянию социальной сферы, спорту, культуре, уровню соцобслуживания, – подчеркнул Николай Любимов. – Это предмет моего более пристального знакомства. Самое главное, хочу узнать обо всем этом с точки зрения населения региона».

Николай Любимов отметил, что в настоящее время на территории региона реализуются 198 инвестиционных проектов на общую сумму почти 200 млрд. рублей. «Рязанская область, в принципе, старается привлекать инвесторов, команда с ними работает, но потенциал региона намного больше, – сказал Николай Любимов. – Нам нужна системная работа с инвесторами, нужны как крупные, так малые и средние предприятия. Это все важно, особенно в малом бизнесе. Думаю, что пока еще Рязанская область с этой точки зрения недооценена. Наша задача сделать так, чтобы о регионе знали как об инвестиционно привлекательном субъекте РФ, и область являлась на самом деле таковой».

По словам Николая Любимова, инвесторы должны быть уверены в том, что в Рязанской области они смогут гарантированно получить необходимую помощь на всех этапах реализации проектов. «Инвесторам должна оказываться поддержка по принципу так называемого единого окна, они должны чувствовать себя предприятиями, которым постоянно помогают – и на этапе вхождения в регион, и на этапе оформления разрешительной документации, и в дальнейшем», – подчеркнул Николай Любимов. Он отметил, что в регионе есть необходимые энергетические мощности, свободные площадки, и это является несомненным плюсом.

«Вся работа должна быть выстроена так, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно и уверенно, знал, что условия, на которых он пришел в регион, никогда для него не изменятся в худшую сторону, четко понимал, как планировать свой бизнес», – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что Российский инвестиционный форум является полезной площадкой, где есть возможность представить преимущества региона и пообщаться с потенциальными бизнес-партнерами. «Форум – это еще и дискуссионная площадка, – отметил Николай Любимов. – Секции, которые состоялись в его рамках, позволяют выступить бизнесу, губернаторам, представителям муниципалитетов, экспертного сообщества. Решение о том, что субъекты РФ, которые стараются наращивать экономический потенциал, получат возможность оставлять часть налога на прибыль, которая сейчас идет в федеральный бюджет, будет хорошим стимулом для регионов».