Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Вторая полоса
АПК
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Вести АПК

Молочный рост

В январе-феврале производство молока в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах области выросло на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 52 тыс. тонн

Суточный надой на одну фуражную корову в настоящее время в среднем по региону увеличен на 0,9 кг по сравнению с тем же периодом 2016 года и составляет 15,8 кг. В течение суток в регионе реализуется около 866 тонн молока. Важным фактором повышения эффективности производства является рост заработной платы. Во многих хозяйствах, развивающих молочное скотоводство, этот рост налицо. Заработная плата операторов машинного доения в январе-декабре 2016 года в колхозе им. Ленина Касимовского района составила 47,8 тыс. рублей в месяц, в колхозе (СПК) им. Ленина Старожиловского района – 35,8 тыс. рублей.

Блины на ярмарке

Еженедельные ярмарки выходного дня продолжают свою работу в привычном режиме на пяти площадках областного центра

В минувшую субботу было продано 13,9 тонны мяса и мясной продукции. 36 производителей реализовали 16,1 тонны молока и молочных продуктов. Хлеб и хлебобулочные изделия представили 18 производителей, всего продано 8 тонн продукции. Плодоовощную продукцию привезли 38 товаропроизводителей, которыми реализовано 6,9 тонны картофеля, 3,6 тонны овощей, 12,4 тонны яблок и груш. Большой выбор овощей представили владельцы личных подсобных хозяйств и садоводы.

На центральной ярмарочной площадке на пл. Театральной была организована праздничная программа, посвященная Широкой Масленице. Посетители ярмарки смогли отведать блинов с горячим чаем и принять участие в веселых конкурсах. Также горожан порадовали своим творчеством студенческие коллективы Рязанского государственного агротехнологического университета.

Доброе племя

В ООО «Авангард» состоялось выездное заседание комиссии по племенному животноводству Рязанской области

Отмечено, что план племенной работы для этого хозяйства разработан учеными Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. На 1 февраля этого года поголовье крупного рогатого скота насчитывало 9726 голов. В хозяйстве 3825 коров, от каждой из них за 2016 год получено 6949 кг молока. Валовое годовое производство – 26,6 тыс. тонн молока. Планом племенной работы до 2021 года предусмотрено сохранение поголовья дойного стада и значительный рост его продуктивности – до 8000 кг на фуражную корову.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
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Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
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