С дистанции никто не сошел

Туристы-ветераны не отставали и подбадривали молодых

23 февраля в рамках празднования 50-летия турклуба «Альтаир» был организован лыжный пробег студентов-альтаировцев и ветеранов спортивного туризма РГРТУ, в котором приняли участие более 30 человек.

Началом похода выходного дня стало торжественное построение у главного корпуса радиоуниверситета.

Слова напутствия прозвучали от ветеранов «Альтаира»: Александра Гаврилова, Людмилы Чернобродовой и первого председателя турклуба Натальи Храмовой.

По пути в село Константиново, откуда начинался маршрут, участники пробега возложили цветы у Вечного огня и памятника советско-польскому братству по оружию в память о тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

Лыжный маршрут проходил от села Константинова к месту формирования Польской дивизии им. Костюшко близ села Сельцы и обратно. Общая протяженность пути составила 20 километров. Несмотря на очень некомфортную для длительного лыжного перехода дорогу, участники пробега преодолели дистанцию с энтузиазмом, а ведь некоторым лыжникам уже минуло 70 лет!

В Сельцах состоялось построение, где студентка РГРТУ поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, а Александр Гаврилов с теми, кто был на этом месте 50 лет назад, вспомнил историю создания турклуба «Альтаир».

Не обошлось в этот день без песен под гитару у костра и теплого перекуса на охотничьей базе.

Участники лыжного пробега выразили надежду, что организация подобных походов станет традиционной и приобретет большую популярность.