Областная общественно-политическая газета
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01 марта 2017 года
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
Вторая полоса
Общество
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Лидеры среди нас

В Рязани назвали имена лучших молодых общественников

В Доме общественных организаций состоялось закрытие муниципального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» и городского конкурса лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ».

На протяжении двух месяцев 11 команд, 19 лидеров и 3 руководителя детских общественных организаций города боролись за право считаться лучшими.

Все участники «Команды РДШ» и «Лидера XXI века», помимо заочного этапа, в течение двух конкурсных дней прошли очные испытания. Они показали самопрезентацию, приняли участие в дебатах, «круглом столе», защитили свои соцпроекты, рассказали о развитии своих общественных объединений, сыграли в интеллектуальную игру «Википедия лидера». По итогам этих конкурсных испытаний жюри определяло победителей.

В конкурсе лидеров детских общественных объединений «Команда РДШ» 3-е место заняла команда РДШ школы №1 им. В.П. Екимецкой, на 2-м месте разместились детская организация «Добрые дети мира» школы № 63 и детская общественная организация «Команда здоровья» школы № 68, а победителем стала общественная организация «РИТМ» школы № 56.

В муниципальном этапе всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 14 до 17 лет» победителем стал руководитель волонтерского отряда «Просто так» (школа № 68) Юрий Синельников. В номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения от 18 до 30 лет» первое место у лидера центра развития социальной активности детей и молодежи «Потенциал» Даниила Пухова. В номинации «Руководитель детского/молодежного общественного объединения» победила Ольга Тарасова, руководитель детской общественной организации «Сердце Рязани» (школа № 29).

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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