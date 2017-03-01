Хоровод талантов

Участниками юбилейного международного конкурса «Солнечный зайчик» в Рязани станут около тысячи детей

200 кубков – именно столько золотых наград разного дизайна ждут лучших юных певцов и танцоров, которые займут призовые места конкурса. Творческое состязание для детей и подростков из разных городов России и мира начнется 1 марта и продлится четыре дня. Принимающей стороной, по традиции, станет Муниципальный культурный центр.

Директор организации и генеральный директор конкурса Владимир Колчаев рассказал на пресс-конференции, что заявки на 25-й «Солнечный зайчик» подали сотни солистов и творческих коллективов из самых отдаленных уголков России. Всего участников будет около тысячи, и младшим из них – 5 лет. Юные участники представят свои вокальные и танцевальные номера в 14 номинациях. Среди них – «Педагог и дети», в рамках которой наставники смогут исполнить песни вместе с учениками, современный и народный танец, и «Джазовая композиция» – номинация для самых подкованных артистов, придуманная музыкантом Игорем Бутманом. Оценивать выступления будет жюри, в состав которого входят народная артистка Республики Узбекистан Наталья Нурмухамедова, музыкальный редактор проектов «Голос» и «Главная сцена» Наталья Шамиладзе, педагог и музыкант Элла Хрусталева и другие. Параллельно свои оценки будет ставить детское жюри – участники отборочных туров конкурсов «Славянский базар», «Детское Евровидение» и других.

Помимо состязаний, для участников приготовлена развлекательная и образовательная программа. Дети смогут познакомиться и снять напряжение после выступлений на дискотеках, повеселиться на шуточном караоке-состязании, а также показать свои таланты широкой публике на бесплатном сборном концерте, который пройдет 3 марта в 18:00 в развлекательном парке «Фанки Таун». Кроме того, каждый юный артист сможет научиться чему-то новому на мастер-классах. Рассказывать ребятам о хитростях пения и танцев будут преподаватель кафедры хорового и сольного народного пения РАМ имени Гнесиных Людмила Шашкина, хореограф, бронзовый призер чемпионата мира по хип-хопу 2014 года Артур Разумейко, певица и композитор Кристина Сотюкова и другие.

Торжественная церемония открытия конкурса «Солнечный зайчик» состоится сегодня в 18:00 на сцене Муниципального культурного центра. Итоги подведут 5 марта, на гала-концерте выступит популярный российский коллектив MBAND.