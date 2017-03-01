Весна торопит

Как готовятся к севу аграрии региона

Последние дни февраля солнце грело так сильно, что сегодня, 1 марта, уже прибавилось уверенности; прогнозы синоптиков о ранней весне не могут не оправдаться. Это значит, что у крестьян прибавляется забот о подготовке к посевной. Да только ли у них? Аграрная отрасль – одно из конкурентных преимуществ всего региона.

В числе 12 областей Рязанщина отнесена к Центральному Нечерноземью, которое, по словам Президента страны Владимира Путина, обладает большим потенциалом. Одно из главных аграрных преимуществ тут – близость к крупным рынкам сбыта.

При этом наш регион по богатству почв уступает в Центральном Нечерноземье только Тульской и Орловской областям. В советские времена 70 процентов пашни Рязанщины составляли черноземы. Сейчас их доля даже выросла: разруха в сельском хозяйстве 1990-х была особенно сильной на других, бедных почвах. Конечно, наши черноземы – далеко не самые сильные в стране, однако в сравнении с землями Тверской, Калужской, Владимирской, многих других соседних областей рязанские существенно выигрывают.

Преимуществами надо уметь пользоваться. На 2017 год в области планируется увеличение посевной площади на 22,2 тысячи гектаров. Такая цифра прозвучала в ходе кустовых обучающих семинаров, проводимых в эти дни министерством сельского хозяйства и продовольствия с участием ученых, представителей компаний-партнеров АПК, руководителей и специалистов хозяйств, фермеров. Посевы зерновых и зернобобовых вырастут на 13,2 тысячи гектаров, причем часть планов уже выполнена: посеяно 287,2 тысячи гектаров озимых культур – это на 10,6 тыс. га больше, чем было годом ранее. Состояние озимых – удовлетворительное.

Зерновые традиционно дают рязанским крестьянам основной объем прибыли. Однако в последние годы много внимания уделяется диверсификации растениеводства, производству так называемых маржинальных культур. И это обоснованно: в прошлом году, например, рентабельность подсолнечника достигла 72,1 процента – самый высокий показатель в растениеводстве. Неудивительно, что площади под этой культурой в последние годы резко расширяются. На втором месте по доходности каждого гектара – сахарная свекла. По ее урожайности регион занял третье место в ЦФО. Все местные рекорды побила кукуруза на зерно – в среднем по области ее получено по 74,1 центнера на круг. Хозяйственники ценят эту культуру давно: за последние пять лет ее посевные площади увеличились в 12,5 раза.

Все более востребованным на рынке становится возделывание бедных песчаных и торфяных почв: на них хорошо родятся картофель, овощи открытого грунта. Не случайно в северных районах – Касимовском, Спасском, других – этими культурами продолжат в этом году активно заниматься сильные, получившие большие инвестиции хозяйства.

Говоря о подготовке к посевной, нельзя не упомянуть еще одно преимущество рязанского АПК. Речь идет об ОАО «Рязаньагрохим», которое по праву называют уникальным для всего Центрального федерального округа предприятием. Оно объединяет головную организацию, расположенную в Рязани, и десять филиалов, имеющих химические базы, железнодорожные пути, специализированную технику для работы с минеральными удобрениями, площадки и обширное складское хозяйство для хранения агрохимической продукции. «Рязаньагрохим» грамотно взаимодействует с рязанскими крестьянами. Не случайно в регионе вносится на гектар пашни почти в два раза больше минеральных удобрений, чем в среднем по стране. И в этом году их закупка хозяйствами идет активнее, чем в прошлом.

В весеннюю страду техника решает все. Сегодня в распоряжении рязанских крестьян 4782 трактора. Готовность техники выше, чем в прошлом году. Ведь в АПК идет обновление машинно-тракторного парка. Скажем, в 2016 году сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами области было приобретено 158 тракторов, 103 зерноуборочных и 16 кормоуборочных комбайнов, что в среднем в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. Обновлению способствует господдержка. Как отметил глава аграрного ведомства страны Александр Ткачев, в 2017 году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 215,8 млрд. рублей из федерального бюджета, еще 13,7 млрд. рублей планируется выделить на поддержку сельхозмашиностроения.

Как отмечалось на семинарах, проводимых областным Минсельхозом, в рабочем режиме хозяйства готовят семена, приобретают горюче-смазочные материалы, руководители и специалисты начали уже использовать новый механизм льготного кредитования, запущенный в стране в этом году. Среди первых кредитополучателей как крупные предприятия, так и малые и средние: ООО «Можары» Сараевского района, ООО «Назарьевская слобода» Старожиловского района, АПК «Русь» Рыбновского района, ООО «им. Алексашина» Захаровского района, КФХ «Зоринское» Ухоловского района, другие.