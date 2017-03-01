Весна торопит

Областная общественно-политическая газета
06:22 МСК
Среда
01 марта 2017 года
№ 36 (5323)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани подведены итоги молодежного конкурса чистописания Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудитьсяРязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомВ региональной организации ДОСААФ России Рязанской области состоялась VI отчетно-выборная конференцияНа рязанской сцене прозвучат хиты Муслима МагомаеваРаботодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста Председатель правительства РФ Д.А. Медведев провел заседание с главами субъектов РФ в рамках Российского инвестиционного форума в СочиВрио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойВ новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из РязаниВ чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапаВоспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьГлава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело Троицкой школе в Рязанской области присвоили имя Героя Советского Союза Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией В Рязани вспомнили события Февральской революции 1917 года На территории Рязанской области реализуются 198 инвестпроектов на общую сумму почти 200 млрд. рублейНа весеннем «Крафт-маркете» в Рязани можно будет приобрести флорариум или полку-сердце Активисты ОНФ в Рязанской области провели первую инспекцию по «убитым» дорогам региона 65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
Главная страница / Новости Рязани и области
01.03.2017
Просмотров: 101
Выпуск № 36 (5323) |
Первая полоса
АПК
Версия для печати

Весна торопит

Как готовятся к севу аграрии региона
Автор фото: Владимир Проказников | Весна торопит
Фото: Владимир Проказников.

Последние дни февраля солнце грело так сильно, что сегодня, 1 марта, уже прибавилось уверенности; прогнозы синоптиков о ранней весне не могут не оправдаться. Это значит, что у крестьян прибавляется забот о подготовке к посевной. Да только ли у них? Аграрная отрасль – одно из конкурентных преимуществ всего региона.

В числе 12 областей Рязанщина отнесена к Центральному Нечерноземью, которое, по словам Президента страны Владимира Путина, обладает большим потенциалом. Одно из главных аграрных преимуществ тут – близость к крупным рынкам сбыта.

При этом наш регион по богатству почв уступает в Центральном Нечерноземье только Тульской и Орловской областям. В советские времена 70 процентов пашни Рязанщины составляли черноземы. Сейчас их доля даже выросла: разруха в сельском хозяйстве 1990-х была особенно сильной на других, бедных почвах. Конечно, наши черноземы – далеко не самые сильные в стране, однако в сравнении с землями Тверской, Калужской, Владимирской, многих других соседних областей рязанские существенно выигрывают.

Преимуществами надо уметь пользоваться. На 2017 год в области планируется увеличение посевной площади на 22,2 тысячи гектаров. Такая цифра прозвучала в ходе кустовых обучающих семинаров, проводимых в эти дни министерством сельского хозяйства и продовольствия с участием ученых, представителей компаний-партнеров АПК, руководителей и специалистов хозяйств, фермеров. Посевы зерновых и зернобобовых вырастут на 13,2 тысячи гектаров, причем часть планов уже выполнена: посеяно 287,2 тысячи гектаров озимых культур – это на 10,6 тыс. га больше, чем было годом ранее. Состояние озимых – удовлетворительное.

Зерновые традиционно дают рязанским крестьянам основной объем прибыли. Однако в последние годы много внимания уделяется диверсификации растениеводства, производству так называемых маржинальных культур. И это обоснованно: в прошлом году, например, рентабельность подсолнечника достигла 72,1 процента – самый высокий показатель в растениеводстве. Неудивительно, что площади под этой культурой в последние годы резко расширяются. На втором месте по доходности каждого гектара – сахарная свекла. По ее урожайности регион занял третье место в ЦФО. Все местные рекорды побила кукуруза на зерно – в среднем по области ее получено по 74,1 центнера на круг. Хозяйственники ценят эту культуру давно: за последние пять лет ее посевные площади увеличились в 12,5 раза.

Все более востребованным на рынке становится возделывание бедных песчаных и торфяных почв: на них хорошо родятся картофель, овощи открытого грунта. Не случайно в северных районах – Касимовском, Спасском, других – этими культурами продолжат в этом году активно заниматься сильные, получившие большие инвестиции хозяйства.

Говоря о подготовке к посевной, нельзя не упомянуть еще одно преимущество рязанского АПК. Речь идет об ОАО «Рязаньагрохим», которое по праву называют уникальным для всего Центрального федерального округа предприятием. Оно объединяет головную организацию, расположенную в Рязани, и десять филиалов, имеющих химические базы, железнодорожные пути, специализированную технику для работы с минеральными удобрениями, площадки и обширное складское хозяйство для хранения агрохимической продукции. «Рязаньагрохим» грамотно взаимодействует с рязанскими крестьянами. Не случайно в регионе вносится на гектар пашни почти в два раза больше минеральных удобрений, чем в среднем по стране. И в этом году их закупка хозяйствами идет активнее, чем в прошлом.

В весеннюю страду техника решает все. Сегодня в распоряжении рязанских крестьян 4782 трактора. Готовность техники выше, чем в прошлом году. Ведь в АПК идет обновление машинно-тракторного парка. Скажем, в 2016 году сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами области было приобретено 158 тракторов, 103 зерноуборочных и 16 кормоуборочных комбайнов, что в среднем в 1,5 раза больше по сравнению с 2015 годом. Обновлению способствует господдержка. Как отметил глава аграрного ведомства страны Александр Ткачев, в 2017 году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 215,8 млрд. рублей из федерального бюджета, еще 13,7 млрд. рублей планируется выделить на поддержку сельхозмашиностроения.

Как отмечалось на семинарах, проводимых областным Минсельхозом, в рабочем режиме хозяйства готовят семена, приобретают горюче-смазочные материалы, руководители и специалисты начали уже использовать новый механизм льготного кредитования, запущенный в стране в этом году. Среди первых кредитополучателей как крупные предприятия, так и малые и средние: ООО «Можары» Сараевского района, ООО «Назарьевская слобода» Старожиловского района, АПК «Русь» Рыбновского района, ООО «им. Алексашина» Захаровского района, КФХ «Зоринское» Ухоловского района, другие.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
За работой на ярмарку
Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Димитрий Соколов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Вести районов
Вести районов
Общество
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
По материалам официального сайта Правительства области
АПК
Вести АПК
Туризм
С дистанции никто не сошел
Туристы-ветераны не отставали и подбадривали молодых
Лада Петрова
Общество
Лидеры среди нас
В Рязани назвали имена лучших молодых общественников
Собеседник
Два полюса российского кино
Известная актриса и режиссер рассказала, почему фильмы, снятые на мобильный телефон, будут в скором времени так же популярны, как блокбастеры. «В них – жизнь»
Димитрий Соколов
Общество
От призвания к профессии
В «Авангарде» кадры для аграрной отрасли начинают воспитывать в детском саду
Лидия Рябова
Авторская колонка
Медиаобразование школьников. А кто учителя?
Вячеслав Астафьев
Общество
Изучая национальную культуру
Ребята из рязанской школы №64 путешествуют по области
Культура
Герои Заполярья
В Доме общественных организаций прошел Всероссийский молодежный исторический квест движения «Волонтеры Победы»
Анна Добролежа
Культура
Почти семейный праздник
Рязанцы могут порадовать себя встречей с мастером бисерного искусства
Татьяна Банникова
Культура
Карусель традиций
На фольклорном конкурсе прозвучали закликания весны, свадебные страдания и задорные частушки
Анна Добролежа
№ 36 (5323) от
01 марта 2017
Архив номеров
В свежем номере
Весна торопит
Как готовятся к севу аграрии региона
За работой на ярмарку
Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Объем субсидий увеличен
Правительство страны подготовило предложение по дополнительному софинансированию региональных расходов
Предложение принято
Приобретение земель для строительства нового молочного комплекса начнется в ближайшее время
Работа продолжается
В приоритете – строительство новых школ, больницы скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение инвестиций
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru