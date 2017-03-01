Областная общественно-политическая газета
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01.03.2017
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Выпуск № 36 (5323) |
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За работой на ярмарку

Работодатели области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
Автор фото: Димитрий Соколов | За работой на ярмарку
Фото автора.

Весна. Время искать работу. В области проходит марафон ярмарок вакансий для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

В Рязани целые толпы посетителей ярмарки вливаются в фойе Муниципального культурного центра. Специалисты службы занятости на входе помогают им заполнить резюме. Даже если удача сегодня не улыбнется, запрос на работу поступит в службу занятости. По результатам предыдущей ярмарки 35 процентов граждан, оставивших резюме, нашли работу в течение месяца.

Особым спросом пользуется информационный киоск Центра занятости – вся карта вакансий в режиме реального времени.

Но никакая информация не заменит близкого контакта с работодателем. Около 25 организаций Рязани объявили о 450 вакансиях. Средняя заработная плата – 17 тысяч рублей, квалифицированный труд ценится дороже.

Завод точного литья дает четыре предложения на работу. Здесь ищут инженеров-технологов и токарей-расточников. Заработок последних – от 40 тысяч рублей. Не проходит и часа, как десяток соискателей отправляются на собеседование в кадровую службу завода. Автоколонна 1310 ждет водителей и кондукторов со средней зарплатой 30 тысяч и 19 тысяч соответственно. Кадровый дефицит здесь постоянный, условия труда не из легких.

На хлебозаводе №1 сетуют: очень тяжело найти специалистов, поэтому ради двух имеющихся вакансий предприятие готово участвовать в ярмарке. Завод обеспечивает всеми социальными гарантиями, стабильно загружает заказами, поэтому и не испытывает кадровой текучки.

Очереди выстраиваются к каждому работодателю.

Сложнее приходится учреждениям здравоохранения. Представитель Спасской центральной районной больницы посетовал, что 30 вакансий медиков и врачей остаются в районе свободными уже долгое время. В дефиците педиатры, анестезиологи, участковые медсестры, работники скорой помощи. С прошлогодней ярмарки вакансий вернулись без специалистов, да и сейчас посетителей у стенда немного. Ехать врачом в сельскую местность за 25 тысяч рублей почему-то желающих не находится.

И все-таки в областном Центре занятости уверены, что работа с выездом в соседние муниципальные образования будет приобретать у рязанцев популярность. Не случайно на ярмарку пригласили организации из Рязанского, Рыбновского, Спасского и Старожиловского районов.

– Мы видим растущую трудовую мобильность населения, – комментирует министр труда и занятости населения области Юлия Рокотянская. – Люди, в том числе пенсионеры, ездят на работу в районы, а живут в Рязани. Для них главным фактором становятся не расстояния, а стабильная зарплата и условия труда. Работодатели нашего региона их обеспечивают, хотя и не так массово, как нам хотелось бы. Сегодняшняя ярмарка представила вакансии с учетом возрастных особенностей населения – меньше доля физического труда, больше запрос на опыт и квалификацию. Социологические опросы показывают, что большинство граждан хотели бы продолжить трудовою деятельность и по достижении пенсионного возраста. Надеемся, что наши ярмарки вакансий удовлетворят их запросы.

На ярмарке наградили лучших работников кадровых служб. По результатам конкурса прошлого года победителями стали ОАО «Завод точного литья» и городская клиническая больница №11.

Статья опубликована в номере 36 (5323) от 01 марта 2017 года
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