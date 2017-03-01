Вести районов

КАСИМОВ. Районный центр посетили студенты Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова, которые совершают первое автопутешествие «Событийный турмаршрут». За пять дней белгородцы посетили семь городов России от Белгорода и до Рязани, преодолели 2100 километров. Организаторами этого путешествия стали университет и представители ведущего PR-агентства Центральной России ФРОС «Region PR» (г. Воронеж). Путешествие проводится при поддер­жке Министерства образования и науки РФ в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений. В Касимове белгородцы посетили музеи самоваров и колоколов, завершилось знакомство с городом в историко-культурном музее-заповеднике.

САСОВО. В отделении художественной гимнастики дет­ско-юношеской спортивной школы «Планета спорта» прошли веселые старты «Папа может». Юные гимнастки боролись за победу вместе со своими папами.

СКОПИН. В Чулковской школе прошел смотр-конкурс строя и песни. Поддержать участников смотра пришел полковник в запасе, ветеран Вооруженных сил РФ, сотрудник местного отделения ДОСААФ по городу Скопину и району Андрей Витих. В смотре приняли участие как старшеклассники, так и ученики начальных классов.

СОКОЛОВКА. В Приокском Доме культуры прошел III Всероссийский фестиваль-конкурс творчества и искусств «Первые шаги», в котором участвовали воспитанницы Полянской детской школы 8–9 лет. Для многих из них это был дебют, первые шаги на большой сцене. Дети достойно выступили, несмотря на большую конкуренцию и волнение. Все стали лауреатами, завоевав 8 наград в разных номинациях. Преподаватели Надежда Юдаева и Татьяна Нехаева получили от организаторов конкурса благодарственные письма.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. На Немецком пруду районного центра прошел конкурс по подледному лову. Организаторы соревнований – руководитель районного общества охотников и рыболовов Анатолий Новиков и начальник сектора по физкультуре и спорту Михаил Федотов. Рыбацкое счастье улыбнулось только троим – между ними и были распределены призы и медали: первое место – Виктор Белов, второе – Андрей Коркин, третье – Вячеслав Белов.

КАДОМ. В районе в пятый раз прошли соревнования по охотничьему биатлону. Флаг соревнований подняли самые возрастные участники, всего в биатлоне участвовало 28 охотников из Кадомского, Ермишинского, Сасовского районов и Республики Мордовии. Праздник состоял не только из биатлонной гонки, но и из конкурса «Меткий стрелок».