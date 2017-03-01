Жителям 84 сел Рязанской области помогли «Звездные отряды»

В Рязанском дворце молодежи состоялся финиш 45-го «Звездного похода». 15 отрядов, в состав которых вошли около 600 участников, поделились друг с другом опытом проделанной работы. В фойе дворца каждая «звездная команда» представила фотоотчет о своем волонтерском путешествии.

Студенты помогали ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, побывали в 16 детских садах, 73 общеобразовательных школах, а также в нескольких школах-интернатах. В 20 населенных пунктах «звездники» провели патриотические митинги, встречи с молодежью, спортивные соревнования.

Отряд «Звездный РГУ» посетил 4 пункта в Милославском районе. Студенты помогли ветеранам, очистили памятники боевой славы, устроили для жителей сел исторические балы, на которых учили местных жителей танцам XVIII и XIXвеков (московской кадрили, испанскому вальсу). Школьникам «звездники» показали захватывающие химические опыты и эксперименты и рассказали об угрозах в Интернете.

Отряд «Звездный РязГМУ» провел в семи населенных пунктах Пронского района медицинские осмотры. Прием вели хирурги, неврологи, терапевты и логопеды. В каждом селе они осмотрели по 20 человек, дали общие рекомендации по лечению.

Подробнее узнать о походе можно было в концертном зале, где каждый отряд поделился видеодневником и показал творческий номер. «Звездники» провели большую работу. Они побывали в 84 селах и деревнях Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Сараевского, Сапожковского, Скопинского, Ухоловского и Шиловского районов.

Участники 45-го «Звездного похода» присоединились к Всероссийскому проекту «Место памяти». В рамках этой инициативы на одноименном сайте активисты разместили информацию более чем о 50-ти объектах военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах, расположенных в муниципальных образованиях Рязанской области.

На финише ребят приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поблагодарила студентов за активную жизненную позицию и отлично проведенную работу.