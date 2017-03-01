Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
01.03.2017, 09:20
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Спорт
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Футболистки «Рязани-ВДВ» Данилова, Макаренко и Шейкина сыграют за сборную России на «Кубке Алгарве» в Португалии

Как сообщает сайт news-sports62.ru со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного Союза (РФС), 1-9 марта в Португалии пройдет традиционный Международный турнир по футболу среди женских национальных сборных «Кубок Алгарве». В престижнейших соревнованиях, которые на регулярной основе проводятся с 1994 года, примут участие 12 команд, включая Россию, под знамена которой на этот раз призваны три игрока бронзового призера Чемпионата России-2016 ЖФК «Рязань-ВДВ» - старожил «десантниц» форвард Елена Данилова и новобранцы рязанской команды защитницы Дарья Макаренко и Татьяна Шейкина.

Соперницами россиянок в группе «А» станут команды Канады, Дании и Португалии. В группе «B» сыграют Испания, Норвегия, Исландия и Япония, а в группе «С» – Нидерланды, Китай, Швеция и Австралия. На первом этапе команды, поделенные на три группы, сыграют друг с другом по кругу. В финальный день турнира два лучших обладателя первых мест разыграют титул чемпиона. Оставшийся победитель группового раунда поспорит с лучшим обладателем второго места за «бронзу». Две другие команды, ставшие вторыми в своих группах, сыграют в матче за 5-е место. Два лучших обладателя третьих мест оспорят 7-ю позицию. За 9-е место поборются последняя сборная из числа финишировавших третьими и лучший обладатель четвертой строчки. Две другие четвертые команды разыграют 11-е место.

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№ 36 (5323) от
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