В марте руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области проведет прием граждан в трех районах

9 марта с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Сасовском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Сасово, ул. Новикова Прибоя, д. 55 лит. А.

16 марта с 10.00 до 13.00 граждане смогут побывать на приеме в Скопинском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: г. Скопин, ул. Карла Маркса, д. 162а.

30 марта с 10.00 до 13.00 прием граждан пройдет в Шиловском межрайонном следственном отделе, расположенном по адресу: р.п. Шилово, ул. Спасская, д. 21-а.