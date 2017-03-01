Жительница Рязанской области незаконно зарегистрировала по своему адресу пятерых иностранцев

Это только одно из четырех выявленных полицейскими нарушений миграционного законодательства

Сайт УМВД России по области сообщает, что сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке населенных пунктов Касимовского района установили, что 62-летняя жительница Касимова в своем доме в деревне Крюково фиктивно поставила на учет пятерых граждан Республики Таджикистан.

В рабочем поселке Елатьма Касимовского района 37-летняя жительница Касимова фиктивно постановила на учет в своем доме двух граждан Республики Узбекистан.

В поселке Октябрьский Михайловского района сотрудники полиции выявили, что 57-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала по своему адресу гражданина Республики Узбекистан.

В Шацком районе в нарушении миграционного законодательства уличили 60-летнюю жительницу села Борки. Женщина фиктивно поставила на учет по своему адресу гражданина Молдовы.

В отношении хозяек «резиновых домов» возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленницам грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.