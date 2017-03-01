На первенстве федерации тхэквондо (МТФ) России юные рязанские спортсмены завоевали бронзовые награды

В Тамбове, во дворце спорта «Антей», проходил чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. В главном турнире страны приняли участие 697 спортсменов практически со всех регионов нашей Родины, от Выборга до Сахалина. Параллельно также проходило первенство федерации тхэквондо (МФТ) России для детей младше 14 лет.

Рязанскую область на соревнованиях представляла команда МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в составе Итакаевой Софьи, Сальниковой Валерии, Савиной Ксении и Бекбулатовой Дианы, (педагог – Прохин А.А.). Воспитанники Андрея Анатольевича Прохина показали прекрасную подготовку к столь важным соревнованиям, завоевав бронзовые медали.

Первенство России:

1. Итакаева Софья (категория: чёрные пояса, 65 кг) – 3 место.

2. Сальникова Валерия (категория: чёрные пояса, свыше 65 кг) – 3 место.

Первенство федерации тхэквондо (МФТ) России:

1. Савина Ксения (категория: 2 гуп и выше, 40 кг) – 3 место.

2. Бекбулатова Диана (категория: 2 гуп и выше, 35 кг) – 3 место.